Lidl-Kunden erblicken neues Angebot – dann brennen bei ihnen alle Sicherungen durch: „Sowas Hässliches“

Wer regelmäßig bei Lidl einkaufen geht, weiß, dass der Discounter längst nicht nur Lebensmittel und Haushaltswaren in seinem Sortiment hat. Wöchentlich kommen auch neue Angebote raus, darunter auch oftmals Kleidung.

Jetzt macht Lidl für seine neue Kollektion Werbung, die ab Montag (5. Juni) erhältlich ist. Doch die Reaktion der Kunden geht auf Facebook weit auseinander.

Lidl präsentiert neue Kollektion – Kunden-Meinung gemischt

Es wird bunt, pragmatisch und luftig – die neue Kollektion von Lidl kommt schon bald. „Die streng limitierte und exklusive Lidl Kollektion bekommst du nächste Woche ab Montag im Lidl Onlineshop“, heißt es vom Discounter auf Facebook. Kunden durften nun einen ersten Blick auf die neuen Klamotten werfen.

Von Freizeithemden, Short, Gummistiefeln und Sonnenbrillen ist alles dabei. Für strahlendes Sommerwetter, aber auch für regnerischere Tage können sich die Kunden einkleiden lassen. Jersey Shirts für Damen gibt es bereits ab 4,99 Euro und einen Regenponcho ab 12,99 Euro. „Tolle Streetwear zu günstigen Preisen“, zeigt sich ein Kunde begeistert. „Das sind sehr schöne Teile“, findet auch ein anderer.

Doch bei den Farben sind sich die User uneinig. Eins ist klar: Mit der neuen Kollektion fällst du auf jeden Fall auf. Denn die Kleidung ist in den knalligen Lidl-Farben Blau, Gelb und Rot gehalten. Für den ein oder anderen zu viel. „Ich dachte, was sind denn das für Faschingsklamotten – wer kauft denn so was?“ oder „Für den Asi-Tag in der Schule während der Mottowoche top“, amüsieren sich zwei User. Ein Kunde fällt ein noch deutlich härteres Urteil: „Oh ne, sowas Hässliches.“ Aber es gibt auch etwas schlichter gehaltene Baumwollshirts in Weiß.