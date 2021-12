Lidl macht es der Konkurrenz nach – DAS wird bald nicht mehr angeboten

Discounter Lidl plant eine große Änderung, die das Sortiment betrifft. Damit geht der Discounter einen wichtigen Schritt.

Konkurrenten wie Aldi haben sich bereits dazu entschieden. Nun zieht Lidl nach – und überholt die anderen Märkte sogar!

Bei Lidl wird man sich in Zukunft kein ausländisches Schweinefleisch mehr in die Einkaufstüten packen können. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Gerhard Leber

Lidl: Discounter will nur noch deutsches Schweinefleisch anbieten

Gemeint ist die Umstellung auf das sogenannte „5xD“-Schweinefrischfleisch. Die Kriterien, die dabei im Fokus stehen, sind Geburt, Aufzucht, Mast, Schlachtung und Zerlegung/Verarbeitung. All das soll in Deutschland stattfinden.

So soll dem Import von billigem Fleisch aus dem Ausland ein Riegel vorgeschoben werden, was auch dem Wohl der Tiere zu Gute kommt, da Lebendtransporte, bei denen lange Strecken zurückgelegt werden, somit auch entfallen.

Die Verkündung der Entscheidung für „5xD“ fand im Rahmen des Formats „Lidl im Dialog – Gemeinsam mit der deutschen Landwirtschaft zu mehr Tierwohl“ am 30. November in Berlin statt. Dort hatte Lidl mit Akteuren aus der Branche über mehr Tierwohl in der deutschen Landwirtschaft gesprochen. Thema waren die aktuellen Herausforderungen sowie konkrete Lösungsansätze.

Der Discounter Lidl achtet schon seit geraumer Zeit darauf, primär heimische tierische Erzeugnisse in seinem Sortiment zu haben. So stammt die Milch, die bei Lidl angeboten wird, bereits vollständig aus Deutschland. Auch das Frischfleisch und das frische Geflügel kommen primär aus Deutschland.

Lidl verkündet Entscheidung für „5xD“ – Schweinefrischfleisch aus dem Ausland wird es somit nicht mehr geben

In Sachen Schweinefleisch denkt Lidl um. (Symbolbild) Foto: IMAGO / MiS

Im Rahmen von „Lidl im Dialog – Gemeinsam mit der deutschen Landwirtschaft zu mehr Tierwohl“ gab das Unternehmen nun bekannt, auch beim Schweinefleisch nachziehen zu wollen. Aldi beispielsweise hatte bereits angegeben, bis Ende 2022 komplett auf „5xD“-Schweinefrischfleisch umsteigen zu wollen. Lidl erklärte, gemeinsam mit seinen Partnern in den letzten Wochen und Monaten daran gearbeitet zu haben, auf deutsches Schweinefrischfleisch umzustellen.

Lidl will nun als erster deutscher Händler ein flächendeckendes „5xD“-Angebot bei „konventionellem Schweinefrischfleisch“ sowie Wurstwaren der Marke „Metzgerfrisch“ einführen. Das soll schon im ersten Quartal 2022 passieren.

Die Erkenntnisse aus dem Dialog wird Lidl nun nutzen, um auch an anderen Stellschrauben für mehr Tierwohl zu drehen. (alp)

