Lidl muss Märkte umbauen – schuld ist Aldi

Der Konkurrenzkampf zwischen den beliebten Supermärkten Lidl und Aldi ist seit Jahren immens. Mit einem Bruttoumsatz von rund 30,1 Milliarden Euro im Jahr 2022 gehört Lidl zu den größten Unternehmen im Lebensmittelhandel in Deutschland. Doch der größte direkte Konkurrent des Discounters ist noch größer: Die Aldi-Gruppe mit den beiden eigenständigen Unternehmensbereichen Aldi-Süd und Aldi-Nord konnte sich über einen Umsatz von mehr als 32 Milliarden Euro freuen.

Der Erfolg von Aldi scheint Lidl gar nicht zugefallen. Der Discounter hat nun scheinbar die Nase voll und kündigt eine weitere krasse Maßnahme an, die das Einkaufserlebnis der Kunden auf jeden Fall verändern wird.

Umbau bei Lidl: Neues Marktkonzept?

Hast du es auch schon bemerkt? Seit einiger Zeit ändert Lidl sein Filialkonzept und baut immer mehr Filialen um. Nachdem die Geschäfte erst vor wenigen Jahren stark modernisiert wurden, soll dies nun wieder rückgängig gemacht werden. Damit will die Supermarktkette sein Image als Discounter zurückgewinnen. Und in diesem Zusammenhang sind so einige Änderungen geplant!

Vor allem die Obst- und Gemüsetheken sollen umgestaltet werden. Laut „Lebensmittel Zeitung“ sind durch die Modernisierungsmaßnahmen bei Lidl die Abläufe komplizierter geworden und einige Gänge komplett verbaut worden. Weder für die Mitarbeiter noch für die Kunden sei ein vernünftiger Durchgang möglich. Eine weitere Veränderung betrifft die Süßwarenabteilung: Diese sei für die Kunden schlecht zu erreichen.

Eine Entwicklung zurück?

Millionen Euro wurden in den letzten Jahren in die Modernisierung von Lidl investiert. Hellere Farben und ein modernes Image wurden geschaffen. Ist dieser Umbau wieder ein Rückschritt? Vorbild für den Umbau ist auf jeden Fall der direkte Konkurrent Aldi. Der Discounter wächst seit Monaten schneller als Lidl.

Eine Veränderung bleibt jedoch bestehen: Lidl hat in seinen Filialen vermehrt Self-Checkout-Kassen installiert. So können die Kunden selbst scannen und es wird weniger Personal benötigt. Diese Umstellung soll von den Kunden gut angenommen worden sein, so dass in Zukunft mit mehr Selbstbedienungskassen zu rechnen ist. Es bleibt abzuwarten, ob es Lidl durch die Umstrukturierung gelingt, den Umsatz von Aldi zu übertreffen.