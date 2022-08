Lidl, Aldi und Co.: Kunden rasten aus – schuld sind diese Sticker an den Produkten

Empörung bei vielen Kunden von Lidl, Aldi und Co.!

Grund dafür sind sogenannte Anti-Diebstahl-Aufkleber, die unter anderem Lidl, Aldi und Co. an ihren Waren sichern.

Lidl, Aldi und Co.: Kunden rasten wegen Sticker an Produkten aus

So etwas kennt man eigentlich nur von enorm teuren Produkten. Neuerdings sind die Preise für einige Lebensmittel so stark angestiegen, dass viele Discounter mehrere Lebensmittel mit den Anti-Diebstahl-Stickern sichern.

----------------------------

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

weltweit über 190.000 Mitarbeiter, in Deutschland über 70.000 (Stand 2020)

----------------------------

Bei Lidl ist es in etwa bei hochpreisigen Steaks oder Markenbuttern der Fall. Auf Twitter regte sich eine Kundin darüber auf. „Ich glaube, es hackt, Lidl! Sind wir schon so weit, dass normale Butter mit einem Sicherheitsetikett vor Diebstahl geschützt werden muss?“, schreibt sie und postete ein Foto davon.

+++ Aldi: Bus kracht mit voller Wucht in Discounter – Mitarbeiterin verletzt! +++

Lidl, Aldi und Co. reagieren auf Diebstähle

Neben Lidl haben auch andere Discounter wie Edeka, Netto und Aldi ebenfalls die Sticker an ihren Produkten angelegt, berichtet Focus Online. Wenn es nach Gerrit Heinemann, Leiter des Eweb-Research Centers an der Hochschule Niederrhein, geht, werden die Sicherheitsetiketten bald an vielen weiteren Waren draufgeklebt.

Ich glaube es hackt #Lidl! Sind wir schon soweit, dass normale #Butter mit einem Sicherheitsetikett vor Diebstahl geschützt werden muss? pic.twitter.com/LfJgWkjyO9 — 🕊🐶🏍 Tєѕkα Yαя❤️‍🔥🐕🕊 (@NinjaTrekkie) July 15, 2022

+++ Aldi: Kundin kann ihren Augen kaum trauen – „Seit wann seid ihr so gierig geworden?“ +++

„Da die Preise immer weiter steigen, sehe ich diese Anti-Diebstahl-Sticker potenziell bald auf allen Warengruppen im Handel“, sagt er gegenüber dem „Businessinsider“ und fügt hinzu: „Das könnte tatsächlich der neue Standard beim Lebensmitteleinkauf werden.“

----------------------------

Mehr News über Lidl und andere Märkte:

----------------------------

Und was sagen die Kunden? In den sozialen Netzwerken ist die Empörung groß, aber es gibt auch Kommentare von Nutzern, die Verständnis haben. „Das kommt halt davon, wenn immer mehr geklaut wird“, heißt es unter anderem auf Twitter. (oa)