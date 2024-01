Lidl: Amerikanerin bemerkt typisch deutsches Phänomen im Markt – und verliert die Fassung

Andere Länder, andere Sitten. Dass an diesem Sprichwort etwas dran ist, mussten zwei Amerikanerinnen nun bei Lidl feststellen. Worum geht’s?

Wer regelmäßig in anderen Ländern zu Gast ist, wird schnell feststellen, dass das Angebot in Supermärkten von Land zu Land sehr stark variieren kann. Schließlich wollen Lidl, Aldi und Co. sich in jedem Land den jeweiligen Gewohnheiten der Menschen anpassen.

Lidl: Amerikanerin entdeckt haltbare Milch

Und so kann das Angebot in Land A für Menschen aus Land B auf den ersten Blick schon mal ganz schön kurios wirken. So ergeht es auch immer wieder den vielen Amerikanern, die in Deutschland leben. Einige von ihnen halten ihre Erfahrungen in eigenen YouTube-Kanälen fest und sorgen damit regelmäßig für Erstaunen bei ihren Landsleuten.

Das gilt auch für die Influencerin Deana. Die Amerikanerin betreibt mit ihrem deutschen Lebensgefährten Phil einen eigenen YouTube-Kanal („Deana and Phil„) mit 163.000 Followern. Beide berichten dort über die Unterschiede der zwei Kulturen.

In einer Folge geht Deana bei Lidl einkaufen und macht eine – in ihren Augen – ungewöhnliche Entdeckung. „Wenn man in Deutschland einkaufen geht, sieht man immer wieder, dass Milch ungekühlt verkauft wird“, sagt sie und hält einen Beutel haltbare Milch in die Kamera.

„Wie soll das denn gehen?“

Dieser Anblick bei Lidl ist für Amerikaner derart verrückt, dass mit Marie Rimae eine weitere amerikanische Influencerin vor großem Publikum dazu Stellung bezog. Sie nahm den Hinweis von Deana als Anstoß und widmete dem Thema ein ganzes Video. „Wie bitte? Die Milch ist nicht gekühlt?“, fragt sie entsetzt: „Wie soll das denn gehen?“

Die Influencerin kann kaum an sich halten: „Wie kann das denn sein? Wird die Milch dann nicht sehr schnell schlecht?“

Lidl und die ungekühlte Milch

Was die Influencerin vermutlich nicht wusste: Bei der gezeigten Milch im Video handelt es sich um haltbare Milch, die nicht zwingend gekühlt werden muss und trotzdem lange haltbar bleibt. Solche Milch wird in den USA häufig gekühlt angeboten.

In den Kommentaren wird sie von aufmerksamen Followern aufgeklärt, dass es in Deutschland bei Lidl und Co. selbstverständlich auch frische Milch gibt, die ausschließlich gekühlt angeboten wird, wie man es als Supermarkt-Kunde in den USA gewohnt ist.