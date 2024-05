Lidl, Aldi & Co.: Massenweise Fan-Artikel zur EM 2024 – doch Kunden wollen nur das eine!

Bis zum Anpfiff der EM 2024 in Deutschland sind es nur noch wenige Wochen. Nicht nur unter Fußball-Fans kommt so langsam Stimmung auf. „Die Welt zu Gast bei Freunden“ – so lautete das Motto des WM-Sommermärchens im Jahr 2006. Ob es diesmal wieder so wird? Supermarkt-Ketten wie Lidl, Aldi & Co. wollen auf jeden Fall auf den Zug aufspringen.

Lidl geht bei der Fußball-EM 2024 in Deutschland voran – in vielerlei Hinsicht. Der Discounter-Riese hat eine Kooperation mit der UEFA geschlossen und sich im Zuge dessen zum Beispiel 10.000 heiß begehrte Stadion-Tickets gesichert, die aktuell verlost werden. Auch bei der passenden Ausstattung für EM-Party, Public Viewing & Co. macht Lidl den ersten Anstoß. Doch die Fans haben überraschend klare Vorstellungen, was sie von dem Discounter erwarten.

Lidl, Aldi & Co.: Fans wollen Bengalos

Am 23. Mai dreht Lidl in Sachen EM 2024 voll auf. Gleich acht Seiten im aktuellen Prospekt widmet der Discounter dem Fußball-Großereignis. Und da gibt es so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann: Schals, Flaggen, Wimpel, Kühl-Akkus in Schwarz-Rot-Gold, Fernseher, Bälle, Hoodies, Trikots… Doch auf der Lidl-Seite bei Instagram äußern die Kunden einen ganz bestimmten Wunsch: „Wo bleiben die Bengalos?“, fragt einer. Und kurz darauf kommt schon der nächste Kommentar in diese Richtung: „Da fehlen noch eure Bengalos!“

Offenbar stehen die Lidl-Benglos, die es auch während früherer Sport-Events zu kaufen gab, bei den Kunden hoch im Kurs. Und der jetzt veröffentlichte Prospekt enthält eine gute Nachricht: Es wird sie geben: Bengalos mit Farbwechsel von rot zu gelb. Wer gleich fünf Stück kauft und die Lidl-Plus-App hat, bekommt sogar einen Rabatt.

Aldi zieht im Juni nach

Doch wie sieht es eigentlich mit den anderen Supermärkten aus? Eigentlich wäre doch zu erwarten, dass Lidl, Aldi & Co. sich so kurz vor der EM 2024 gegenseitig mit Fan-Artikeln Konkurrenz machen. Doch das ist nicht der Fall. In den Prospekten der großen Supermarkt-Ketten spielt der Fußball-Hammer aktuell (noch) keine Rolle. Allein bei Aldi Süd ist schon eine kleine Fan-Artikel-Welle in Sicht.

In dem Prospekt, der ab dem 3. Juni gültig sein wird, geht’s auf immerhin zwei Seiten schwarz-rot-gold zu. Hut, Fahne, Turnbeutel und Fan-Shirt gehören unter anderem zum Sortiment. Dazu gesellen sich Bälle, eine Torwand und ein Stehtisch. Was definitiv fehlt, sind: Bengalos!