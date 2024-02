Lidl mit großer Änderung in den Filialen – Kunden müssen sich komplett umstellen

Wer regelmäßig zu seinem Lidl geht, der weiß genau, wo welches Produkt steht. So können die meisten Einkäufe schnell erledigt werden und das lästige Suchen nach einzelnen Lebensmitteln bleibt aus. Doch möglicherweise könnte dieses organisierte Einkaufen für die Kunden bald vorbei sein.

Der Discounter testet derzeit ein Konzept, das alle Kunden betreffen wird.

Lidl: Wird es bald überall anders aussehen?

Seit kurzem ist klar: Lidl testet derzeit an verschiedenen Standorten ein Konzept, welches das Design der Filialen betrifft. Das wird vor allem an den Regalen bemerkbar sein, die dann anders angeordnet sein werden. Auf Anfrage dieser Redaktion heißt es dazu, dass derzeit ein „Konzept mit optimierten Wegen, das gemeinsam mit den Kunden entwickelt wurde“ ausprobiert wird. Durch die neue Anordnung sollen Kunden schneller und bequemer ihren Einkauf erledigen können.

Vor allem im Kühlbereich wird diese Veränderung bemerkbar sein. In dem neuen Designkonzept stehen die gekühlten Artikel näher beieinander, was nicht nur die Wege der Kunden verkürzt, sondern auch den Mitarbeitern ihre Arbeit erleichtern soll. „Auch für die Kollegen wird die Warenverräumung durch die neue Anordnung der Kühlprodukte vereinfacht“, wie eine Pressesprecherin von Lidl verkündet.

Gesenkter Energieverbrauch

Durch die neue Anordnung der Kühlregale soll auch der Energieverbrauch in den Filialen gesenkt werden. „Die Kälte der offenen Kühlregale wird zur Klimatisierung der Filiale mitgenutzt – Klimaanlage und Kühlung sind aufeinander abgestimmt“ heißt es dazu.

Wann diese Änderungen in allen Filialen landen werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Bislang ist das Konzept mit den optimierten Wegen noch nicht zum bundesweiten Rollout vorgesehen. Auch ein Fazit, wie gut diese Testphase bei den Kunden ankommen wird, gibt es noch nicht. Doch klar ist: Wenn das neue Konzept bundesweit in den Filialen Einzug finden wird, werden sich die Kunden erst einmal an die Umstellung gewöhnen müssen und wahrscheinlich das ein oder andere Produkt suchen müssen.