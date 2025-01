„Let’s Dance“-Star Renata Lusin wird deutlich – „Weiß nicht, wo ich anfangen soll“

Die neue Staffel von „Let’s Dance“ steht in den Startlöchern. Dabei freuen sich die Fans nicht nur auf die Promis, die 2025 um den Sieg kämpfen. Auch die Profis haben sich über die Jahre in die Herzen der Zuschauer getanzt und sind mittlerweile selbst zu kleinen Berühmtheiten geworden.

Ganz vorne mit dabei ist Profitänzerin Renata Lusin, die seit 2018 bei „Let’s Dance“ mitwirkt. In den letzten zwei Jahren musste die 37-Jährige allerdings aufgrund ihrer Schwangerschaft aussetzen. Doch in der kommenden Staffel feiert sie ihr Comeback – ein Schritt, der sie nachdenklich stimmt.

„Let’s Dance“-Star wendet sich an ihre Fans

Endlich kehrt Renata Lusin auf die Tanzfläche von „Let’s Dance“ zurück! Nach einer zweijährigen Schwangerschaftspause möchte sie wieder um den Sieg tanzen. Ihre Rückkehr macht sie demnach emotional, wie sie auf Instagram schreibt: „Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll! Bin gerade so emotional beim Schreiben und mein Herz ist voll am Beben. Wie wird es wohl sein nach zwei Jahren Pause und unglaublichen Vermissung, wieder auf der Let’s Dance Fläche zu stehen? Mein Herz spring bestimmt raus“, schreibt die Profitänzerin.

Weiter heißt es: „Bin wahnsinnig glücklich und dankbar, dass es in diesem Jahr wieder klappt und ich auch als Mama mental und physisch auch bereit bin! Irgendwie diese Verbissenheit, die vielleicht manchmal aufkam, ist weg! Die zwei Jahre waren so eine turbulente Zeit mit Tiefs und Hochs! Ich bin so viel entspannter und befreiter im Kopf!“ Ihre Fans reagieren deutlich auf diese emotionalen Zeilen.

„Let’s Dance“-Fans völlig aus dem Häuschen

Wenn man einen Blick in die Kommentare des Instagramposts wirft, wird schnell klar: Viele „Let’s Dance“-Fans können das Comeback von Renata Lusin kaum erwarten! „Ich kann es kaum erwarten, wenn du wieder über das Parkett wirbelst. Es wird so schön! Ich würde gerne Fabian oder Roland an deiner Seite sehen! Aber egal wer es wird – Hauptsache DU bist da!“, schreibt ein Fan beispielsweise. Ein weiterer kommentiert: „Die Beste ist zurück. Endlich! Wir freuen uns sehr dich wieder auf dem Parkett zu sehen. Und so wie wir dich kennen, glüht es sofort!“

RTL zeigt die neue Staffel von „Let’s Dance“ ab dem 21. Februar 2025 um 20.15 Uhr live im TV-Programm. Nach TV-Ausstrahlung gibt es alle Folgen auch in der Mediathek bei RTL+.