Legoland: Countdown für Neueröffnung! Das gibt’s in Europa nur einziges Mal!

Endlich ist es so weit! Nach langem Warten eröffnet das Legoland in Bayern endlich seinen eigenen Themenpark – und das nur wenige Schritte von den eigenen Attraktionen entfernt.

Das Besondere daran? In diesem Park gibt es nicht verschiedene Welten, in die die Besucher eintauchen können, sondern alle Attraktionen sind auf eine ganz bestimmte Comic-Figur ausgerichtet, die groß und klein in den vergangenen Jahren ein treuer Begleiter war. Damit ist er gleichzeitig der erste seiner Art in ganz Deutschland und einmalig in Europa.

Legoland: Peppa Pig Park mit neuen Attraktionen

Rosa, neugierig und mit einer außerordentlich großen Nase versehen – bei dieser Beschreibung ist schnell klar: das kleine Schweinchen Peppa aus der Kinderserie „Peppa Wutz“ ist gemeint. Gemeinsam mit ihrem Bruder und den Eltern Papa und Mama Wutz erlebt Peppa täglich neue Abenteuer und erobert nun endlich Deutschlands größte Freizeitparks. Seit einigen Monaten warten Fans gebannt darauf, dass das Legoland mit dem „Peppa Pig Park Günzburg“ nun endlich den ersten Schritt wagt (wir berichteten).

Am 19. Mai um 12:00 Uhr öffnet der Park seine Tore und Kinder und deren Eltern können die so realistisch wie möglich nachgebauten Orte aus der beliebten TV-Serie endlich auch in echt bestaunen. „Der Park bietet fünf Fahrattraktionen und sieben verschiedene Themenspielplätze, die sich alle um die beliebte Zeichentrickfigur Peppa Wutz drehen werden“, heißt es in einem Bericht vom „Merkur“.

Legoland-Ableger: Das erwartet Besucher

Vorschulkinder können sich ab Mitte Mai unter anderem auf „Peppas Ballonfahrt“ oder der „Papa Wutz‘ Achterbahn“ freuen. Wer gar nicht mehr warten kann, für den hat das Legoland auch noch eine Überraschung in petto, denn einige Besucher können den Peppa Pig Park beim Pre-Opening am 18. Mai besuchen.

Für alle anderen heißt es: Bis zum 19. Mai abwarten und dann auf Erkundungstour gehen.