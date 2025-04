Dieses deutsche Essen findet der Rest der Welt am ekeligsten – viele essen es jeden Morgen

Schmierwurst, Pumpernickel, Rollmops oder auch Anis-Plätzchen – viele geschmackliche Highlights der einzelnen Bundesländer sind anderswo für viele eher ein geschmacklicher Griff ins Klo.

Und nun steht fest: DIESES Nahrungsmittel ist für die Tester vom internationalen „Taste Atlas“ das Ekeligste. Magst du es?

Torte, Aufstrich oder Eintopf? Diese Lebensmittel finden viele ekelig

Das internationale Food-Portal „Taste Atlas“ hat Bewertungen – mit Blick auf traditionelle deutsche Gerichte – aus aller Welt ausgewertet. Die Grundlage bilden rund 13.000 ausgewählte Bewertungen von insgesamt über 14.800 Stimmen. Automatisierte Beiträge sowie auffällig patriotische Stimmen aus dem Ursprungsland der Speisen wurden dabei bewusst ausgefiltert, denn viele der aufgeführten Lebensmittel sind in bestimmten Regionen tief verwurzelt.

Kleines Beispiel? „Saure Zipfel“. Klingt wie ein Schimpfwort, ist aber ein fränkischer Bratwurstklassiker, der liebevoll in einem Sud aus Essig, Wein und Zwiebeln gegart wird. Lecker? Für die einen ja. Für andere: Geht gar nicht! Der fränkische Klassiker landete allerdings bei den Testern „nur“ auf Platz 22. Doch welches Lebensmittel landet auf dem Siegertreppchen der schlechtesten Nahrungsmittel?

+++ Fastfood-Mitarbeiter einer bekannten Kette schocken mit Video – ekelhaft, was sie mit dem Essen machen +++

Auf dem dritten Platz landet ein rustikaler Klassiker aus Bayern, vollgepackt mit Fleisch, Gemüse und Regionalstolz. Kartoffeln, Kraut, Karotten, Lauch – klingt zunächst lecker, schmeckt aber (laut „Taste Atlas“) offenbar nur wenigen. Auch der in Essig eingelegter und gebratener Hering wird von vielen abgelehnt. Dabei ist das Gericht vor allem in Norddeutschland eine Legende der Hausmannskost. Dennoch landet der Brathering auf Platz 2 der am schlechtesten bewerteten Speisen.

Platz 1: Streichwurst fällt im Ranking durch

Die Rangliste der am schlechtesten bewerteten Lebensmittel wird von einer ganzen Lebensmittelgruppe angeführt: der Streichwurst. Dabei handelt es sich um streichfähige Rohwürste wie Mett- oder Leberwurst, die in Deutschland zum Alltag gehören, international aber offenbar weniger Anklang finden.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Hier siehst du die Top 25 der am schlechtesten bewerteten Nahrungsmittel laut „Taste Atlas“:

Schmierwurst Brathering Pichelsteiner Frankfurter Kranz Bayerischer Wurstsalat Gefilte Fisch Brotsuppe Springerle Schneeballen Handkäse mit Musik Bremer Klaben Weinkraut Schlachtplatte Badische Zwiebelsuppe Pumpernickel Toast Hawaii Griebenschmalz Westfälischer Pumpernickel Anisplätzchen Senfei Pfefferpotthast Saure Zipfel Rollmops Saumagen Herrencreme

Mehr News:

Auch wenn manche dieser Lebensmittel international nicht auf volle Begeisterung stoßen, zeigt das Ranking vor allem eines: die Vielfalt und regionale Tiefe deutscher Küche. Ob man sich beleidigt fühlt, schmunzelt oder direkt Appetit bekommt: Diese Gerichte haben Charakter – und manchmal einen sehr speziellen Geschmack. Und genau darum geht’s doch beim Essen, oder?