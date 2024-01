Länder wenigste Einwohner Europa – HIER wird’s extrem!

Die Top 10 der Länder mit den wenigsten Einwohnern Europas wirft einen Blick auf die Randgebiete unseres Kontinents und auf verblüffende Unterschiede, die extremer kaum sein könnten. Von Superlativen und Kontrasten, von überfüllten Hot-Spots zur tiefsten Einöde. Es ist wirklich alles mit dabei!

Einmal unbeachtet bleiben die europäischen Kleinstaaten wie etwa Vatikanstadt für diese Liste. Bis auf eine Ausnahme! Die hat es tatsächlich mit auf diese Top 10 geschafft. Und das aus gutem Grund! Du wirst schon sehen, warum.

Platz 10: Bosnien und Herzegowina

Auf Platz 10 der Länder mit den wenigsten Einwohnern Europas liegt Bosnien und Herzegowina. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Pond5 Images

Platz 10 der Länder mit den wenigsten Einwohnern in Europa belegt ein Land, das in dieser Form erst seit 1992 existiert. Bosnien und Herzegowina waren bis dato Teil des ehemaligen Jugoslawiens, bevor es 1992 seine Unabhängigkeit erklärte und in den folgenden Jahren einen blutigen Bürgerkrieg erlebte. Diese Zeit des Konflikts prägte das Land und seine Bevölkerung bis heute in vielerlei Hinsicht.

Heute bilden die beiden Regionen Bosnien und Herzegowina einen gemeinsamen Bundesstaat, der sich mit 51.197 Quadratkilometern über den Balkan erstreckt. Das Land grenzt an Kroatien, Serbien und Montenegro und hat eine Bevölkerungsdichte von 62,54 Einwohner pro Quadratkilometer. Das ist sogar recht moderat im Vergleich zu den anderen Ländern mit den wenigsten Einwohnern in Europa, die noch folgen. Mit einer Einwohnerzahl von 3,2 Millionen Menschen landet Bosnien und Herzegowina auf Platz 10 unseres Rankings.

Platz 9: Albanien

Platz 9 der Länder mit den wenigsten Einwohnern Europas belegt Albanien. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Pond5 Images

Auf Platz 9 lohnt sich ein genauerer Blick auf die Bevölkerungsentwicklung. Denn hier hat sich so einiges getan. In den 90er Jahren gab es einen krassen Einbruch. Bis dahin wuchs die Einwohnerzahl stetig. Albanien hatte sogar die höchste Geburtenrate Europas! Doch was kam dann?

Der Grund scheint so banal, wie er aber auch einschneidend war: Verhütungsmittel. Die waren nämlich bis dahin verboten. Das hat sich neben hoher Auswanderung unmittelbar und radikal auf die Bevölkerungszahl ausgewirkt. Die Geburtenrate hat sich inzwischen mit 1,6 Kindern pro Frau auf den europäischen Durchschnitt eingependelt und die Einwohnerzahl ist seitdem nie wieder nennenswert gewachsen. 2023 leben Schätzungen zufolge noch 2,8 Millionen Menschen in Albanien auf einer Fläche von 28.748 Quadratkilometern.

Platz 8: Litauen

Von den drei Baltikumstaaten ist Litauen der einwohnerstärkste und landet auf Platz 8 der Länder mit den wenigsten Einwohnern Europas. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Pond5 Images

Litauen ist mit einer Fläche von 65.300 Quadratkilometern nicht nur ein gutes Stück größer als Platz 8, es ist auch insgesamt das zweitgrößte Land im Ranking der Länder mit den wenigsten Einwohnern in Europa. Mit seiner Bevölkerungszahl von rund 2,7 Millionen Einwohnern zeigt es jedoch eine vergleichsweise niedrige Bevölkerungsdichte. Die weitläufigen Landschaften bieten Raum für eine eher dünn besiedelte Umgebung. Hier kommen im Schnitt etwa 41 Einwohner auf einen Quadratkilometer. Aber lass dich da mal nicht täuschen!

Schaut man etwa in die Landeshauptstadt Vilnius, sieht das Ganze schon anders aus. Hier leben rund 570.000 Menschen auf 400 Quadratkilometer. Mit dieser hohen Einwohnerzahl ist es hier im Vergleich zum Rest des Landes dann doch schon richtig eng. Die Bevölkerungsdichte liegt in Vilnius bei über 1.400 Einwohner je Quadratkilometer.

Platz 7: Slowenien

Auf Platz 7 der Länder mit den wenigsten Einwohnern Europas liegt Slowenien. (Symbolbild) Foto: IMAGO/YAY Images

Auf Platz 7 der Länder mit den wenigsten Einwohnern Europas ist die durchschnittliche Bevölkerungsdichte des Landes gleich deutlich höher. Noch lange nicht die höchste in diesem Ranking – es wird noch krass! – aber hier ist die Bevölkerungsdichte immerhin mehr als doppelt so hoch als auf dem Platz zuvor.

Als Teil des ehemaligen Jugoslawiens liegt das kleine Land in Mitteleuropa angrenzend an Italien, Österreich, Ungarn und Kroatien. Auf einer Fläche von 20.273 Quadratkilometern beheimatet Slowenien 2,1 Millionen Menschen. Das ergibt eine Bevölkerungsdichte von 103,51 Einwohnern pro Quadratkilometer.

Platz 6: Nordmazedonien

Platz 6 der Länder mit den wenigsten Einwohnern Europas ist ein Land, das noch nicht lange diesen Namen trägt: Nordmazedonien. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Pond5 Images

Auch Platz 6 der Länder mit den wenigsten Einwohnern Europas erlangte erst nach dem Verfall Jugoslawiens Unabhängigkeit – und dann noch mal 30 Jahre später überhaupt erst seinen Namen. In Abgrenzung zur, mit über 34.000 Quadratkilometer, größten Region Griechenlands „Makedonien“ einigte man sich am Ende auf den heutigen Namen „Nordmazedonien“, was den inzwischen rund 2,1 Millionen Einwohnern nicht nur einen NATO-Beitritt, sondern schließlich und endlich eine eigene nationale Identität stiftete.

In der Landeshauptstadt Skopje liegt die Bevölkerungszahl Schätzungen zufolge bei über einer halben Million. Das ist einfach mal ein Viertel der Einwohnerzahl des gesamten Landes! Skopje ist aber auch die einzige Stadt Nordmazedoniens, die eine Einwohnerzahl über 100.000 hat.

Platz 5: Lettland

Lettland ist die Goldene Mitte des Balikums – nicht nur geografisch. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Pond5 Images

Das sieht auf Platz 5 zwar fast ähnlich aus, ist aber in der Dimension des Landes nochmal viel krasser! Fast so groß wie Bayern, dafür aber mit deutlich weniger Einwohnern, beansprucht Lettland nicht nur Platz 5 im Ranking der Länder mit den wenigsten Einwohnern Europas. Obendrauf ist es mit einer Fläche von 64.589 Quadratkilometern auch noch das drittgrößte Land, wie auch das Land mit der zweitniedrigsten Bevölkerungsdichte innerhalb dieser Top 10.

Man könnte sich bei der Bevölkerungsdichte von 28 Einwohnern pro Quadratkilometer schon fast ein bisschen verloren vorkommen, wäre da nicht noch die Landeshauptstadt. Riga ist mit einer Bevölkerungszahl von rund 600.000 die größte Stadt des gesamten Baltikums, obwohl in Lettland mit einer Einwohnerzahl von 1,8 Millionen insgesamt wesentlich weniger Menschen leben als in Litauen und die Einwohnerzahl seit den 90ern schon extrem schrumpft.

Platz 4: Estland

Platz 4 der Länder mit den wenigsten Einwohnern Europas und das einwohnerärmste Land der baltischen Staaten ist Estland. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Pond5 Images

Und auch auf Platz 4 der Länder mit den wenigsten Einwohnern Europas ist der Unterschied von Land zu Stadt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Während in Estland die landesweite Bevölkerungsdichte, wenn es hochkommt, bei gerade mal 29 liegt, rücken in der Landeshauptstadt Tallinn auf einer Fläche von 160 Quadratkilometern über 438.000 Menschen zusammen. Das ergibt eine Bevölkerungsdichte von stolzen 2.700 Einwohnern pro Quadratkilometer.

Mit einer Fläche von 45.339 Quadratkilometern ist Estland kaum so groß wie Niedersachsen und sowohl das kleinste als auch einwohnerärmste Land des Baltikums. Mit seiner Einwohnerzahl von 1,3 Millionen landet es im Europa-Vergleich aber immerhin noch auf Platz 4.

Platz 3: Luxemburg

Luxemburg ist in der Hauptstadt selbst ganz schön dicht besiedelt und landet auf Platz 3 der Länder mit den wenigsten Einwohnern Europas. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Pond5 Images

Im Vergleich zu Estland wirkt Platz 3 flächenmäßig hingegen schon fast popelig klein. Gerade so eine Fläche von 2.586 Quadratkilometern umfasst die luxemburgische Landesgrenze. Das ist eine Fläche so groß wie das Saarland. Oder – wenn wir schon mal dabei sind – 360.000 Fußballfelder. Die Einwohnerzahl ist aber tatsächlich mit 700.000 fast um 300.000 niedriger als die des Saarlands.

Die Bevölkerungsdichte erreicht im Land Luxemburg 270,71 Einwohner pro Quadratkilometer, wobei sich in Luxemburg Stadt auf einer Fläche von 51,5 Quadratkilometern gleich mal 132.780 Menschen tummeln. Daraus errechnet sich für Luxemburg Stadt eine Bevölkerungsdichte von 2.574 Einwohnern pro Quadratkilometer, und zeigt damit wieder einmal, wie stark sich die Konzentration der Menschen in städtischen Gebieten im Vergleich zum ländlichen Raum auswirken kann. Aber das ist alles Nichts im Vergleich zu dem, was jetzt folgt.

Platz 2: Malta

Platz 2 geht in die Extreme. Und erst recht im Vergleich zu Platz 1 der Länder mit den wenigsten Einwohnern Europas. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Pond5 Images

Kommen wir nun mit Platz 2 und 1 der Länder mit den wenigsten Einwohnern Europas zu zwei Ländern, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Na gut, beide liegen in Europa, beide haben um die halbe Million Einwohner. Das war’s aber auch! Hier stehen sich wirklich zwei Superlative der anderen Art gegenüber. Malta als einziger Stadtstaat auf der Liste hat nämlich eine mehr als bemerkenswerte Einwohnerzahl. Und das, obwohl es echt winzig klein ist – erst recht im Vergleich zu Nummer 1 dieses Rankings.

Der Stadtstaat ist gerade mal 316 Quadratkilometer groß. Und trotzdem liegt die Einwohnerzahl bei über 0,5 Millionen. Wie das? Die Menschen müssen sich hier ja regelrecht stapeln! Und ja! Die landesweite Bevölkerungsdichte liegt bei 1.582,28 Einwohner pro Quadratkilometer und gibt der Annahme vollkommen recht. Eigentlich schon fast nicht erwähnenswert, dass es in der Landeshauptstadt Valletta natürlich nochmal extremer aussieht. Fast 7.000 Einwohner kommen hier Schätzungen zufolge auf einen Quadratkilometer. Heftig.

Platz 1: Island

Unendlich weit scheint Platz 1 der Länder mit den wenigsten Einwohnern Europas. Denn in Island trifft man kaum Menschen. (Symbolbild) Foto: imago images/Ragnar Th. Sigurdss

Wem das zu viel ist, der kann auf Platz 1 der Länder mit den wenigsten Einwohnern Europas wieder durchatmen. Tief durchatmen! Denn zwischen Malta und Island liegen buchstäblich Welten! Schon verrückt, dass beide Länder in diesem Ranking so dicht aneinander liegen. Aber … es gibt ein ganz großes Aber:

Island ist ganz im Gegensatz zu Malta riesengroß! Hier muss man die 0,4 Millionen Einwohner auf 103.000 Quadratkilometern schon fast mit der Lupe suchen. Mit einer Bevölkerungsdichte von 3, vielleicht mal 4 Einwohnern pro Quadratkilometer ist Island nicht nur das am dünnsten besiedelte Land Europas, sondern auch eines der am dünnsten besiedelten Ländern der Welt.

Platz Land Einwohnerzahl Fläche 1. Island 0,4 Millionen 103.000 Quadratkilometer 2. Malta 0,5 Millionen 316 Quadratkilometer 3. Luxemburg 0,7 Millionen 2.586 Quadratkilometer 4. Estland 1,3 Millionen 45.228 Quadratkilometer 5. Lettland 1,8 Millionen 64.589 Quadratkilometer 6. Nordmazedonien 2,1 Millionen 25.713 Quadratkilometer 7. Slowenien 2,1 Millionen 20.273 Quadratkilometer 8. Litauen 2,7 Millionen 65.300 Quadratkilometer 6. Albanien 2,8 Millionen 28.748 Quadratkilometer 10. Bosnien und Herzegowina 3,2 Millionen 51.197 Quadratkilometer Europa gesamt 742 Millionen 10,5 Millionen Quadratkilometer Top 10 der Länder mit den wenigsten Einwohnern in Europa

Quelle: Statista 2023

In der Vielfalt der Gegensätze und Gemeinsamkeiten, die diese Liste der Länder mit den wenigsten Einwohnern in Europa aufzeigt, erhebt sich Island als das Symbol unberührter Weiten. Zwischen den hektischen Metropolen und den weiten Landstrichen präsentiert sich dieses Land als unumstrittene Nummer 1 der Abgeschiedenheit und Ruhe.

