Bevölkerungsreichste Länder der Welt – Historisch! Kickt DIESES Land die Nummer 1 vom Thron?

Die Weltbevölkerung ist förmlich am Explodieren! Mit 8 Milliarden Menschen auf der Erde hat sich die Einwohnerzahl seit den 70ern einfach mal verdoppelt. Doch in welchem Land der Erde leben die meisten Menschen? Hier findest du die bevölkerungsreichsten Länder der Welt 2023:

Das Bevölkerungswachstum geht immer weiter. Und wenn du jetzt glaubst, im Ländervergleich mit Wissen zu punkten: Aufgepasst! Denn die einst unangefochtene Nummer 1 wird langsam, aber sicher vom Thron verdrängt. Denn die Politik hat hart durchgegriffen – mit einer Maßnahme, die für unsere westliche Welt kaum vorstellbar ist.

Wer wird am Ende die Spitze der Liste der bevölkerungsreichsten Länder der Welt erobern? Wer sind die Big Player mit den meisten Einwohnern der Welt? Und wo ist überhaupt Deutschland abgeblieben? Kann es sich behaupten im Vergleich der Bevölkerungszahlen?

Wir präsentieren dir die Top 10 der bevölkerungsreichsten Länder der Welt und außerdem spannende Fakten, mit denen du bei jeder Gelegenheit mit mehr oder weniger unnützem Wissen glänzen kannst! Lehn dich zurück, wir nehmen dich mit auf eine Reise rund um die Erde.

Platz 10: Mexiko (Nordamerika)

Platz 10 in der Liste der bevölkerungsreichsten Länder der Welt belegt Mexiko, noch heute beeinflusst von der Kultur der Maya und Azteken. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/El Universal via ZUMA Press Wire

Wir starten in Nordamerika. Hier landet Mexiko auf Platz 10 im Ranking der bevölkerungsreichsten Länder der Erde. Und nicht nur das!

Mit einer Bevölkerungszahl von rund 127,5 Millionen Menschen ist der 10. Platz zwar weit entfernt von den ersten Rängen – denn die knacken sogar die Milliarden-Marke – dafür zählt Mexiko aber immerhin als die einwohnerreichste spanischsprachige Nation weltweit. Erschreckend aber: Mit fast mehr als 32 Tausend registrierten Morden, findet sich die Republik nicht nur in der Top 10 der bevölkerungsreichsten Länder der Erde wieder.

Platz 9: Russland (Europa, Asien)

Russland ist zwar riesig, landet aber nur auf Platz 9 im Ranking der bevölkerungsreichsten Länder der Welt. (Symbolbild) Foto: IMAGO/ITAR-TASS

Fast 50-mal passt die Fläche Deutschlands in das riesige Russland. Mit gefühlt unendlichen 17 Millionen Quadratkilometern erstreckt sich das Zarenreich gleich über zwei Kontinente und hat einen Anteil von fast einem Neuntel der Landmasse der Welt.

Russland darf sich mit diesen Ausmaßen zwar das größte Land der Erde nennen, aber vergleichsweise ist es mit 144,7 Millionen Menschen doch ganz schön dünn besiedelt und das Bevölkerungswachstum stagniert. So landet die Russische Föderation trotz seines Gigantismus nur auf Platz 9 in der Rangliste der bevölkerungsreichsten Länder der Welt.

Platz 8: Bangladesch (Asien)

Bangladesch zählt nicht nur zu der Top 10 der bevölkerungsreichsten Länder der Welt – es ist auch das am dichtesten besiedelste der ganzen Erde. (Symbolbild) Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Ganz anders sieht es in Bangladesch aus. Das Land am Golf von Bengalen ist der am dichtesten besiedelte Flächenstaat weltweit. In der Hauptstadt Dhaka kommen auf einen einzigen Quadratkilometer sage und schreibe 7000 Einwohner – zum Vergleich: In Berlin sind es gerade mal 4000.

So sichert sich die Perle des Orients mit über 165 Millionen Einwohnern Platz 8 auf der Liste der bevölkerungsreichsten Länder der Welt.

Platz 7: Brasilien (Südamerika)

Brasilien landet auf Platz 7 im Vergleich der bevölkerungsreichsten Länder der Welt. (Symbolbild) Foto: imago/ZUMA Press

Brasilien – das Land des Sambas und Karneval und der niemals vergessenen 1:7 Niederlage im Halbfinal gegen Deutschland bei der Fußball-WM 2014. In der größten Nation Südamerikas leben fast zweieinhalbmal so viele Menschen wie in Deutschland. Knapp über 215 Millionen!

Damit hat Brasilien aber trotzdem gerade so den Platz 6 im Kampf um den Titel des bevölkerungsreichsten Land der Welt verpasst.

Platz 6: Nigeria (Afrika)

Nigeria landet als einziges Land Afrikas in der Liste der bevölkerungsreichsten Länder der Welt mit einem Anteil an fast 3% der Gesamt-Weltbevölkerung. (Symbolbild) Foto: IMAGO/ingimage

Und auch in Afrika tut sich was: Nigeria ist auf dem Vormarsch. Das Schwellenland kämpft sich an die Spitze der afrikanischen Volkswirtschaft und zählt mit mehr als 218 Millionen Einwohnern als das bevölkerungsreichste Land Afrikas.

Aber krass: Die Lebenswartung der im Jahr 2022 geborenen Einwohner Nigerias liegt gerade mal bei 54 Jahren! Das ist eine der niedrigsten Lebenserwartungen weltweit. Das Durchschnittsalter beträgt jugendliche 17 Jahre – in Deutschland sind es 45.

Warum hat Nigeria aber so ein Bevölkerungswachstum? Das liegt an der enorm hohen Geburtenrate. Dort kommen Schätzungen zufolge nämlich auf jede Frau 5,06 Kinder.

Platz 5: Pakistan (Asien)

Pakistan – Platz 6 in der Liste der bevölkerungsreichsten Länder der Welt – hat trotz vorherrschender Armut viele prunkvolle Moscheen. (Symbolbild) Foto: imago stock&people

Während der 6. Platz zumindest an der kontinentalen Wirtschaftsspitze steht, sieht es in Pakistan ganz anders aus. Die islamische Republik ist einer der ärmsten Staaten Asiens und durch politische Instabilität geprägt.

Man stelle sich vor: von der landesweiten Wirtschaftsleistung sollen ganze 7 Prozent auf Überweisungen aus dem Ausland zurückzuführen sein. Stolze 19,4 Milliarden in US-Dollar sollen Schätzungen zufolge im Jahr 2016 von im Ausland lebenden Pakistanern ins Land geschickt worden sein. Trotz der prekären Situation landet Pakistan mit einer Bevölkerung von über 235 Millionen Menschen auf Platz 5 der bevölkerungsreichsten Länder der Welt.

Platz 4: Indonesien (Asien)

Indonesion holt nicht nur auf den Rängen der bevölkerrungsreichsten Länder der Welt auf, wirtschatlich wird es auch immer stärker. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Pond5 Images

Auf Platz 4 steht mit Indonesien das größte Inselreich der ganzen Welt. Kaum zu glauben, dass das mal Teil der umso kleineren Niederlande war. Inzwischen leben von den rund 275,5 Millionen Menschen in Indonesien ein Anteil von einem Viertel unter der Armutsgrenze.

Daneben macht Indonesien noch andere Schlagzeilen: Denn das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Landes ist dem Untergang geweiht. Wortwörtlich dem Untergang! Die Landeshauptstadt Jakarta ist mitsamt seinen 10 Millionen Einwohnern langsam, aber sicher am Absaufen. Der Boden sinkt stellenweise bis zu 25 Zentimeter ab und so fasste die indonesische Regierung einen ungewöhnlichen Beschluss: Flucht. Die ganze Stadt soll nach Borneo verlegt werden. Dort entsteht bis 2024 die neue Hauptstadt Nusantara. Die Kosten belaufen sich Schätzungen zufolge auf 34 Milliarden US-Dollar.

Platz 3: USA (Nordamerika)

Die USA sind nicht nur das drittgrößte Land der Welt. In den Top 10 der bevölkerungsreichsten Länder der Welt holen sich die Staaten ebenso den 3. Platz. (Symbolbild) Foto: IMAGO/imagebroker

Die Vereinigten Staaten von Amerika, das sogenannte Land der unbegrenzten Möglichkeiten, erobern in weltweiten Rankings sogar zweimal den 3. Platz. Einmal gehören die USA mit einer Einwohnerzahl von über 338 Millionen zu den bevölkerungsreichsten Nationen der Welt. Zum anderen werden die Staaten auch flächenmäßig nur noch von Russland und Kanada übertroffen.

Die einwohnerstärkste Stadt der USA ist New York. Heute leben im Big Apple Schätzungen zufolge rund 18,9 Millionen Menschen – auf aller engstem Raum! Mit einer unglaublichen Bevölkerungsdichte von über 10.500 Einwohnern auf den Quadratmeter stapeln sich die Menschen in New York förmlich. Kein Wunder, dass die Wolkenkratzer nur so in die Höhe schießen.

An Platz 2 der Top 10 im Vergleich der Bevölkerungszahlen kommt die USA aber nicht ansatzweise ran. Denn ab jetzt bewegen wir uns bei den Einwohnerzahlen über der eine Milliarde.

Platz 2: Indien (Asien)

Indien liegt mit fast anderthalb Milliarden Einwohner auf Platz 2 der Liste der bevölkerungsreichsten Ländern der Welt. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Pond5 Images

Auf Platz 2 und 1 liefern sich derweil zwei gigantische Nationen aus Asien ein historisches Duell. Die beiden Milliarden-Staaten machen allein einen Anteil von mehr als einem Drittel der Weltbevölkerung aus, Tendenz steigend. Ganz so schlimm wie mit der Bevölkerungsdichte in New York sieht es in Indien zwar nicht aus, aber auch hier wird es immer enger.

459 Personen tummeln sich hier auf einem Quadratmeter. Zum Vergleich: In Deutschland liegt die Bevölkerungsdichte bei etwas mehr als 230. Obendrauf nimmt die Sterberate ab, während die aber Geburtenrate steigt. Es kommt zu einem kontinuierlichen Bevölkerungswachstum.

So liegt Indien laut den zuletzt erhobenen Daten von 2022 mit sage und schreibe über 1,41 Milliarden Einwohnern zwar noch knapp hinter der Nummer 1 – aber das soll sich laut Prognosen der „Vereinten Nationen“ im Jahr 2023 ändern. Dann soll Indien den Langzeit-Rekordhalter tatsächlich vom Thron stoßen. Die Folgen einer harten Politik.

Platz 1 China (Asien)

Nummer 1 und damit das bevölkerungsreichste Land der Welt ist China. (Symbolbild) Foto: imago images/Xinhua

Der schier unermessliche Anstieg der Bevölkerung in China war alarmierend, die Geburtenrate ein echtes Problem. Dabei lebten in China fast schon eine Milliarde Menschen – und auf jede Frau kamen im Schnitt sechs Kinder dazu. Die damalige Regierung entschied sich in den Siebzigern schließlich zu einem extremen Schritt.

Man wollte dem Bevölkerungswachstum ein für alle Mal den Riegel vorschieben. Die 1-Kind-Politik wurde eingeführt. Klingt so heftig, wie es auch war. Jeder Familie war es verboten mehr als ein Kind auf die Welt zu bringen, ansonsten drohten harte Strafen. Frauen zwang die Regierung zur Sterilisation und zu Abtreibungen. Es soll vereinzelt sogar zu Kindstötungen gekommen sein. Aller Kritik am System zum Trotz gelang es der Volksrepublik so tatsächlich, die Bevölkerungszahl zu deckeln. Jedoch steht China inzwischen vor anderen Problemen. Wie beispielsweise die Überalterung der Bevölkerung, da die Geburtenrate weiter nur bei 1,28 liegt.

Und jetzt kommt Indien in Spiel: Denn dort folgen auf jede Frau in den Inselstaaten zwei Babys, die die Bevölkerung anwachsen lassen. So ist es ziemlich sicher, dass Indien mit seinen derzeit 1,41 Milliarden Einwohner China überholt. Dort leben nach den Einwohnerzahlen von Statista im Jahr 2022 1,42 Milliarden Menschen. Damit ist China das bevölkerungsreichste Land der Welt.

Platz 19: Deutschland

Mit etwa 83 Millionen Einwohnern mag Deutschland in dieser Top-10-Liste der Weltbevölkerung nicht erscheinen, aber es spielt immerhin eine bedeutende Rolle in Europa und der Weltwirtschaft. Weltweit landet Deutschland auf Rang 19. Im europäischen Vergleich reiht es sich damit gleich hinter Russland ein.

Klingt erstmal nicht schlecht. Aber es gibt auch besorgniserregende Entwicklungen, die in Deutschland zu beobachten sind. Mit einem Durchschnittsalter von 45 Jahren und der niedrigen Geburtsrate wird Deutschland wie China auch immer älter. Die Geburtenrate liegt in der Bundesrepublik bei derzeit 1,5.

Die Top 10 der bevölkerungsreichsten Länder der Welt – und Deutschland

Platz Land Bevölkerung Kontinent 1. China 1,43 Milliarden Asien 2. Indien 1,41 Milliarden Asien 3. USA 338,29 Millionen Nordamerika 4. Indonesien 275,5 Millionen Asien 5. Pakistan 235,83 Millionen Asien 6. Nigeria 218,54 Millionen Afrika 7. Brasilien 215,13 Millionen Südamerika 8. Bangladesch 171,19 Millionen Asien 9. Russland 144,71 Millionen Asien 10. Mexico 127,5 Millionen Nordamerika 19. Deutschland 83 Millionen Europa Die einwohnerreichsten Länder der Welt

Du siehst: Die Zukunft bleibt spannend und es werden auch künftig immer neue Rekorde gebrochen. Der demografische Wandel nimmt immer mehr an Bedeutung zu und die Top 10 der bevölkerungsreichsten Länder der Erde sind ein Spiegelbild dieser sich verändernden Welt. Aber wie sieht es am anderen Ende der Erde aus? Hier zeigen wir dir die Länder mit den wenigsten Einwohner 2023 der Welt.>>>