Bevölkerungsreichste Länder in Europa

Na, du Freund von Zahlen und Fakten, bereit die Koffer zu packen? Wir nehmen dich mit auf eine Reise durch die bevölkerungsreichsten Länder Europas! Von den dicht besiedelten Niederlanden bis zu den grenzenlosen Weiten Russlands – hier gibt es Zahlen und Fakten, die dich beeindrucken werden!

Platz 10: Niederlande

Das flache Land der Niederlande erlaubt viel Wohnraum, wodurch das Land dicht besiedelt ist und es auf Platz 10 der bevölkerungsreichsten Länder Europas landet. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Panthermedia

Für den 10. Platz in unserem Ranking der bevölkerungsreichsten Länder Europas blicken wir zu unseren direkten Nachbarn. Sowohl in Bevölkerungszahl und Quadratkilometern kann die Niederlande Belgien tatsächlich übertrumpfen und sichert sich damit Platz 10 auf der Liste der Länder mit der höchsten Einwohnerzahl auf unserem Kontinent.

Genauso groß wie die Schweiz leben hier, aber gleich doppelt so viele Menschen. Na, warum wohl? Hier ist alles platt wie ’ne Flunder! Mehr nutzbarer Wohnraum also, der sich auf den etwa 41.543 Quadratkilometer großen Flachland verteilt. Das führt aber auch gleichzeitig dazu, dass es in den Niederlanden schon ziemlich voll ist. Mit einer Bevölkerungszahl von 17,6 Millionen tummeln sich ganz schön viele Niederländer auf einem Fleck. Macht eine Bevölkerungsdichte von etwa 424 Einwohnern pro Quadratkilometer – doppelt so viel wie in Deutschland.

Das Staatsgebiet der Niederlande erstreckt sich übrigens bis in die Karibik, wo noch einige Inseln zu dem Königreich der Niederlande gehören. Die finden in der Liste der bevölkerungsreichsten Länder Europas natürlich jetzt keine Beachtung. Aber falls du mal in der Karibik Urlaub machst und dich wunderst, warum dir die Sprache auf den noch so weit entfernten Kontinenten so bekannt vorkommt … jetzt weißt du’s.

Platz 9: Rumänien

Rumänien landet auf der Liste der bevölkerungsreichsten Länder Europas auf Platz 9 – auf der Liste der Länder mit den meisten Bären ist Rumänien aber Spitzenreiter. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Panthermedia

Rumänien schnappt sich den 9. Platz unter den bevölkerungsreichsten Ländern Europas. Das Land beheimatet rund 20 Millionen Einwohner auf einer großzügigen Fläche, die mit 238.397 Quadratkilometern doch deutlich größer ist als die von Platz 10. Die Bevölkerungsdichte liegt bei etwa 84 Menschen pro Quadratkilometer. Also nicht ganz so gedrängt wie in einigen anderen Ländern und genug Platz für eine einzigartige Natur – allem voran einem ganz besonderen Tier.

Denn in keinem Land auf dem europäischen Kontinent leben so viele Braunbären wie auf rumänischem Staatsgebiet. Die rund 8000 Bären werden jedoch zunehmend zum Problem für die Gesamtbevölkerung. Es kommt immer wieder zu Bären-Angriffen, die teils tödlich ausgehen.

Platz 8: Ukraine

Im Jahr 2022 liegt die Ukraine auf Platz 8 der bevölkerungsreichsten Länder Europas. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Pond5 Images

Die Ukraine belegte mit den Zahlen vor 2023 noch Platz 8 als eines der bevölkerungsreichsten Länder Europas. Doch der im Februar 2022 ausgerufene Kriegszustand setzt historisch wie auch demografisch eine Zäsur. Die Einwohnerzahl schrumpft – Millionen Menschen sind aus ihrer Heimat geflohen, was sich in der Bevölkerungsentwicklung natürlich stark bemerkbar macht.

So ergaben Bevölkerungsvorausberechnungen aus dem Jahr 2023 nur noch eine Einwohnerzahl von rund 36,7 Millionen Menschen, die zu der Gesamtbevölkerung der Ukraine zählten. Fast 5 Millionen weniger als zum Vorjahr. Bis 2022 lebten auch noch etwa 11 Prozent im Ausland geborener in der Ukraine, wobei die Mehrheit davon aus Russland stammte.

Die Einwohnerzahl der Ukraine ist im Gegensatz zu Platz 9 relativ niedrig mit ihrer vergleichsweisen großen Fläche. Die Ukraine ist mit ihrem Staatsgebiet von 603.628 Quadratkilometern neben Russland das zweitgrößte Staatsgebiet auf dem europäischen Kontinent.

Platz 7: Polen

Polen belegt Platz 7 auf dem Ranking der bevölkerungsreichsten Länder Europas. (Symbolbild) Foto: imago/allOver

Auswirkungen auf die Bevölkerungsentwicklung hat der Russisch-Ukrainische Krieg auch auf Platz 7 der bevölkerungsreichsten Länder Europas. Viele Ukrainer sind in das benachbarte Polen geflohen. Bis 2023 wurden dort etwa 1 Million Kriegsflüchtlinge registriert. Durch das Bevölkerungswachstum überholt Polen die Ukraine im Jahr 2023 in der Summe seiner Gesamtbevölkerung. Schätzungen zufolge zählen nun 41 Millionen Menschen zur Einwohnerzahl Polens. Eingebettet im Herzen des Kontinents umfasst das Land ein Staatsgebiet von 312.696 Quadratkilometern. Daraus ergibt sich eine Bevölkerungsdichte von rund 131 Einwohnern pro Quadratkilometer.

Wie in anderen Ländern des europäischen Kontinents zeigen sich auch in Polen seit einigen Jahrzehnten einschneidende Veränderungen in der Bevölkerungsentwicklung. Niedrige Geburtenrate bei ähnlicher Sterbeziffer, höhere Lebenserwartungen und soziokultureller Wandel haben nicht zuletzt dazu geführt, dass der Anteil der älteren Menschen stetig steigt, während es neben der Zuwanderung kaum natürliches Bevölkerungswachstum durch Geburten gibt.

Platz 6: Spanien

Spanien ist einer der beliebtesten Reiseziele der Welt. Viele Touristen wollen gar nicht mehr weg und so landet Spanien mit einer hohen Anzahl von Zugezogenen auf Platz 6 der bevölkerungsreichsten Ländern der Welt. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Pond5 Images

In Spanien ist vor allem die Einwohnerzahl der im Land lebenden Ausländer bemerkenswert – sie beläuft sich laut Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung auf rund 7,3 Millionen Menschen, die im Ausland geboren und im Jahr 2021 in Spanien beheimatet sind. Das macht einen satten Anteil von 15,4 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Spanien steht damit in absoluten Zahlen auf dem 2. Platz in der EU, knapp hinter Deutschland, das dato etwa 11,8 Millionen Ausländer beheimatet. Man muss aber dazu sagen, dass die Gesamtbevölkerung von Deutschland auch fast 2-mal so groß ist.

Spanien belegt als Schmelztiegel der Kulturen den 6. Platz auf der Liste der bevölkerungsreichsten Länder Europas. Mit einer stattlichen Einwohnerzahl von rund 47,5 Millionen Menschen auf einer Fläche von 506.030 Quadratkilometern hat es seinen Platz als einer der Bevölkerungsgiganten fest etabliert. Durch seine Größe bleibt Spanien ein Land mit vergleichsweise lockerer Besiedlung, mit einer Bevölkerungsdichte von ungefähr 94 Einwohnern pro Quadratkilometer. Interessanterweise verzeichnet Spanien seit Jahren ein Bevölkerungswachstum von fast 0, was bedeutet, dass die Zahl der Bewohner relativ konstant bleibt – eine Besonderheit auf dem europäischen Kontinent.

Weitere spannende Themen:

Länder mit den wenigsten Einwohnern der Welt – es ist nicht so wie du denkst!

Bevölkerungsreichste Länder der Welt – Historisch! Kickt DIESES Land die Nummer 1 vom Thron?

Platz 5: Italien

Hier kann man alt werden! Italiener haben tatsächlich die höchste Lebenserwartung der ganzen Welt. Auch im Ranking der bevölkerungsreichsten Länder der Welt schneidet Italien nicht schlecht ab. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Pond5 Images

Auf Platz 5 sieht das Ganze nämlich schon wieder anders aus. Seit 2014 schon ist Italien in puncto Bevölkerungsentwicklung so ziemlich auf dem absteigenden Ast. Die Einwohnerzahl sinkt kontinuierlich. Bis 2022 ist Italiens Bevölkerungszahl jährlich um die Größe einer Großstadt geschrumpft und noch nie seit Landesgründung wurden hier so wenige Kinder geboren wie im Jahr 2022. Tatsächlich hat Italien einer der niedrigsten Geburtenraten der Welt, während die Lebenserwartung dafür umso höher ist. Ein langes Leben klingt ja erst mal toll, heißt aber vor allem eines: Kaum ein Land in Europa ist so sehr vor der Überalterung betroffen wie Platz 5 auf der Liste der bevölkerungsreichsten Länder Europa.

Knapp 58,9 Millionen Menschen leben hier auf einer Fläche von 301.338 Quadratkilometern. Schon deutlich kuscheliger als auf Platz 6 in Spanien. Die Bevölkerungsdichte liegt in Italien doppelt so hoch bei etwa 200 Einwohnern pro Quadratkilometer.

Platz 4: Frankreich

Frankreich ist nicht nur eines der größten Länder Europas, sondern auch eines der bevölkerungsreichsten. Obendrauf zählt Paris zu einer der am dichtesten besiedelten Städte weltweit. (Symbolbild) Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Wieder mehr Platz hat die europäische Gesamtbevölkerung von Frankreich. Zumindest der Anteil, der sich nicht gerade in und um Paris herum angesiedelt hat. Dabei fände sich auf 551.695 Quadratkilometer Fläche eigentlich jede Menge Platz. Rund 64,8 Millionen Menschen leben insgesamt auf französischem Staatsgebiet und es werden sogar immer mehr. Den Franzosen sagt man ja in Sachen Romantik so einiges nach. Was tatsächlich aber stimmt: Frankreich hat mit einer Geburtenrate von 1.84 Kindern pro Frau die höchste Geburtenrate Europas. Die Bevölkerungsdichte liegt im Schnitt bei etwa 117 Einwohnern pro Quadratkilometer. Kein Vergleich zu den Zuständen, die sich in Paris abspielen.

Die französische Hauptstadt platzt nämlich ganz schön aus ihren Nähten. Fünfmal kleiner als Berlin, ist Paris irgendwie erschreckend klein. Die französische Landeshauptstadt zählt mit ihren 105 Quadratkilometern sogar als die kleinste Weltstadt unserer Erde. Auf dem engen Raum müssen sich die 2 Millionen Einwohner ja nur so stapeln. Für die Megacity berechnet sich so eine Bevölkerungsdichte von fast 20.000 Menschen pro Quadratkilometer. Und damit zählt die Stadt Paris zu den am dichtesten besiedelten Städten der Welt. Rund um Paris in der gleichnamigen Region leben sogar über 18 Prozent der Gesamtbevölkerung Frankreichs.

Platz 3: Vereinigtes Königreich

Die United Kingdom landen auf Platz 3 der Liste der bevölkerungsreichsten Ländern der Welt. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Pond5 Images

Ebenfalls mit einer Megastadt protzen kann Platz 3 auf der Liste der bevölkerungsreichsten Länder der Welt. Das Vereinigte Königreich umfasst mit seinem Staatsgebiet nicht nur England, Wales und Schottland, sondern auch Nordirland. Und trotzdem ist es nicht Mal halb so groß wie Frankreich. Also flächenmäßig. Die Bevölkerungszahl ist mit 67,7 Millionen Einwohnern nur ein wenig höher, die Bevölkerungsdichte damit wiederum fast verdoppelt.

London ist nicht nur Hauptstadt von England, sondern direkt des ganzen Königreichs und hat eine beachtliche Bevölkerungsentwicklung an den Tag gelegt. Bis zum 19. Jahrhundert war London eine der ersten Städte weltweit, die mit ihrer Einwohnerzahl die Millionen-Marke überhaupt knackte. Hundert Jahre später hat sich die Bevölkerungszahl einfach schon versechsfacht! Heute liegt die Einwohnerzahl bei fast 9 Millionen nur für die Stadt. Bis 1925 war London sogar unangefochtene Nummer 1 der einwohnerreichsten Städte der Welt, bis New York und Tokio es überholten.

Platz 2: Deutschland

Deutschland belegt den 2. Platz der bevölkerungsreichsten Länder Europas. Doch das Land hat ein Problem. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Dirk Sattler

Dem kann Berlin mit seiner Bevölkerungszahl von 3,8 Millionen Einwohner nicht so ganz das Wasser reichen. Aber trotzdem belegt Deutschland Platz 2 der bevölkerungsreichsten Länder Europas. Denn bei ähnlicher Bevölkerungsdichte wie das Vereinigte Königreich ist Deutschland tatsächlich deutlich größer. Auf stolzen 357.592 Quadratkilometer leben rund 83,3 Millionen Menschen. Doch Deutschland hat ein Problem: Bevölkerungswachstum.

Seit Anfang der 70er sterben hier mehr Menschen weg, als dass Zuwachs geboren wird. Deutschland ist tatsächlich das einzige Land der Welt, dass so langwierig einen solchen Bevölkerungsrückgang verzeichnet. Und auch in Bevölkerungsvorausberechnungen sieht das nicht gut aus. Zwar ist die Bevölkerungszahl im Vergleich zu 2021 marginal gestiegen, das liegt aber einzig an Zuwanderung und nicht an natürlichem Bevölkerungswachstum.

Platz 1: Russland

Russland in nicht nur das bevölkerungsreichste Land Europas – es ist auch das größte Land der Welt. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Design Pics

Während Deutschlands Bevölkerungsdichte mit 232 Einwohner pro Quadratkilometer mehr als doppelt so hoch ist, wie der europäische Durchschnitt, wirkt Russland beinahe wie leergefegt. Hier muss man schon fleißig suchen, bis man auf einem Quadratkilometer die 8 oder vielleicht mal 9 Einwohner antrifft. Und trotzdem landet Russland auf Platz 1 der bevölkerungsreichsten Länder der Welt.

Was Russland an Bevölkerungsdichte einbüßt, gleicht es durch Größe wieder aus. Denn Russland ist mit 17,1 Millionen Quadratkilometern das größte Land der Welt. So finden hier doch noch 144,4 Millionen Menschen Platz. Das sind gleich Mal mehr als doppelt so viele wie auf Platz! Eigentlich verteilen sich die Einwohner Russlands auf zwei Kontinente: Europa und Asien. Etwa 85 Prozent sollen aber auf dem europäischen, 4 Millionen Quadratkilometer großen Raum beheimatet sein. Selbst in dieser Rechnung bliebe Russland mit ungefähr 123 Millionen Einwohnern noch auf Platz 1.

Platz Land Bevölkerung 1. Russland 144,4 Millionen insgesamt,

ca. 123 Millionen in Europa 2. Deutschland 83,3 Millionen 3. Vereinigtes Königreich 67,7 Millionen 4. Frankreich 64,8 Millionen 5. Italien 58,9 Millionen 6. Spanien 47,5 Millionen 7. Polen 41 Millionen 8. Ukraine 36,7 Millionen 9. Rumänien 19,9 Millionen 10. Niederlande 17,6 Millionen Europa gesamt 742 Millionen Top 10 der bevölkerungsreichsten Länder Europas

Quelle: Statista 2023

Europa macht Minus – Brauchen wir mehr Sex?

Das sind sie also, die bevölkerungsreichsten Länder unseres Kontinents. Europa erlebt in puncto Bevölkerungsentwicklung einen echten Negativtrend, während sich anderswo, wie in Afrika, die Einwohnerzahlen vervielfachen. Tatsächlich sehen die Bevölkerungsvorausberechnungen echt übel aus. Europa ist laut Bundeszentrale für politische Bildung die einzige Weltregion, die in den letzten Jahrzehnten so langsam gewachsen ist. Zudem ist Europa auch der einzige Kontinent der Welt, bei dem bis 2050 ein Bevölkerungsrückgang angenommen wird. Und das liegt vor allem an der Geburtenrate. Also: wir brauchen Babys! Rechnerisch sogar 2,1 pro Frau. Dann würde die Bevölkerungszahl nicht mehr schrumpfen und bliebe auch ohne Zuwanderung stabil. Mit den aktuell 1,5 Babys pro Frau wird das nix! Aber wo hakt es denn? Haben Europäer einfach zu wenig Sex?

Ganz so einfach ist das wohl nicht. In Europa sind sinkende Geburtenraten vor allem auf veränderte Lebensstile, spätere Familiengründungen, berufliche Herausforderungen und bessere Bildung zurückzuführen. Und nicht zu vergessen auf den Zugang zu Verhütungsmitteln. Ein Wandel, der auch politische Veränderungen fordert, damit Nachwuchs belohnt und nicht riskiert wird.

Na, wer hätte gedacht, dass sich die Welt so krass verändern kann, wenn man einen Blick auf die Gesamtbevölkerung wirft? Hier erfährst du mehr über die Gegenspieler der Giganten: die Länder mit den wenigsten Einwohnern Europas.>>>