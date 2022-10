Kreuzfahrt: Besonderes Angebot zur WM 2022 – drei Schiffe machen schon mit

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 wirft ihren Schatten voraus. Lange ist es nicht mehr hin, bis sich das deutsche Team im Wettkampf in Katar beweisen muss. Doch damit wir auch gewinnen, müssen genügend Fans anreisen, um die Spieler zu unterstützen. Eine weite Reise und ein teures Unterfangen, dass sich nicht jeder leisten kann. So verhält es sich auch bei einer Kreuzfahrt.

Es fängt bei dem Flug an, dann kommen noch die Übernachtung, das Essen und die Landausflüge obendrauf. Wer das Geld eher locker hat, dürfte allerdings auf das Angebot einer Reederei zurückkommen. Drei Kreuzfahrt-Schiffe beteiligen sich bereits an der WM-Aktion. Was es damit auf sich hat, erfährst du hier.

Kreuzfahrt zur WM 2022

MSC Cruises will zum Ende des Jahres die „MSC Opera“ in den Persischen Golf entsenden. Das Schiff soll während der WM 2022 in Doha, der Hauptstadt von Katar, vor Anker gehen. Hier soll es als schwimmendes Hotel für die Gäste der Meisterschaft fungieren. Vom 19. November bis zum 19. Dezember können sie auf dem Dampfer übernachten. An Bord gibt es insgesamt 1.075 Kabinen für die Passagiere.

Auch die „MSC World Europa“ und die „MSC Poesia“ nehmen an dem gemeinsam mit dem Supreme Committee for Delivery & Legacy von Katar ins Leben gerufene Projekt teil. Wenn du zur WM möchtest und in einer der Kabinen auf den Schiffen übernachten möchtest, kannst du diese direkt über die Reederei oder über einen Reisebüropartner buchen. Du musst allerdings für mindestens zwei Nächte bleiben.

Kreuzfahrt und Fußball – passt das zusammen?

Vom Hafen aus sind es allerdings noch etwas über 50 Kilometer bis zum al-Bayt-Stadion in Al-Chaur, wo die Spiele unter anderem ausgetragen werden. Das Finale wird jedoch im Lusail Stadium und damit circa 18 Kilometer vom Hafen entfernt stattfinden. Auch dafür musst du dir höchstwahrscheinlich ein Taxi rufen, außer du hast Lust auf eine Wanderung. Während du darauf wartest, kannst du dich auf dem Schiff entspannen.

Denn auch an Bord wird den Passagieren ein Programm geboten, sei es in der Piano-Lounge, dem Theater oder den zahlreichen Restaurants. Entspannen kannst du vom Fußballgucken im Spa sowie in den über das Schiff verteilten Pools. Solltest du nach dem Sitzen aber selber Lust auf Sport bekommen, kannst du dich im Fitnessstudio austoben, wie „Schiffe und Kreuzfahrten“ die Extras der „MSC Opera“ aufzählt.