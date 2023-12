Kreuzfahrt: Ärger an Bord vorprogrammiert – DAS sollten Urlauber unbedingt vermeiden

Weihnachten und Silvester entspannt an Traumorten verbringen, statt im Feiertagsstress Zuhause unterzugehen? Viele Kreuzfahrt-Fans blicken sehnsüchtig auf die Möglichkeit, die Festtage auf hoher See zu verbringen, um so dem Alltag entfliehen zu können.

Dabei wollen die Urlauber allerdings nicht auf beliebte Traditionen verzichten. Doch einige Kreuzfahrt-Fans blicken mit Sorge auf die Bestimmungen an Bord. Darüber berichtet unser Partnerportal „Moin.de“.

Kreuzfahrt-Urlauber vor Weihnachten im Stress

Ob festliche Menüs, weihnachtliche Musik oder besinnliche Show-Einlagen. Reedereien versuchen den Gästen den Aufenthalt rund um die Festtage mit einem außerordentlichen Programm zu versüßen. Auch die Landgänge locken etwa bei der Reederei Aida mit extra weihnachtlich angehauchten Ausflügen.

Als unverzichtbarer Bestandteil gehören für viele Reisende aber auch Geschenke zu Weihnachten wie das Ei zum Sonntagsfrühstück. Besonders der Überraschungseffekt ist dabei nicht zu unterschätzen. Daher fürchten viele Reisende, dass ihre Koffer bei der Sicherheitskontrolle geöffnet und verpackte Geschenke möglicherweise aufgerissen werden könnten. Schließlich müssen etwa elektronische Geräte bei Kontrollen einzeln aus dem Gepäck geholt werden. Zudem herrscht wegen Zollbestimmungen in einigen Ländern Unsicherheit.

Wichtiger Tipp für Weihnachtsgeschenke

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte allerdings den Tipp von Kreuzfahrt-Experten beherzigen. Urlauber raten dazu, nur Kleinigkeiten mit auf die Reise zu nehmen und wertvollere Geschenke lieber im Nachgang der Kreuzfahrt zu verschenken. Auf diese Weise reduzierst du nicht nur den Stress, sondern verlängerst auch noch die Weihnachtsfreude auf die Zeit nach den Feiertagen.