Diese Kreuzfahrt entwickelte sich für viele Passagiere zum Horror-Trip!

Magenschmerzen, Durchfall und Erbrechen können bei vielen Menschen Folgen von Seekrankheit während einer Kreuzfahrt sein. Auf der „Celebrity Summit“ allerdings wären die Reisenden froh gewesen, wenn sie nur eine Magenverstimmung aufgrund des Wellengangs gehabt hätten. Stattdessen bekamen es über 100 Menschen mit einem unangenehmen Virus zu tun.

Kreuzfahrt: Reisende und Crew-Mitglieder liegen flach

Bereits seit dem 15. März ist die „Celebrity Summit“ auf dem Weg von Bayonne in New Jersey nach Bermuda, soll dabei Zwischenstopps in South Carolina, Rhode Island und Massachusetts einlegen.

Der Kreuzfahrt-Dampfer der Gesellschaft „Celebrity Cruises“ wird nun allerdings zum Krankenlager, weil zahlreiche Menschen an Bord mit dem Norovirus infiziert sind. Laut US-Gesundheitsbehörde „Centers for Disease Control and Prevention“ (CDC) sind 152 von 2144 Passagieren und 25 von 963 Besatzungsmitgliedern erkrankt, berichtet „Kreuzfahrttester“.

Das Norovirus sorgt für eine Magen-Darm-Erkrankung, führt bei den Betroffenen zu Durchfall, Erbrechen, Bauchkrämpfen und Kopfschmerzen. Es wird vor allem durch den Kontakt mit infizierten Personen oder verunreinigten Lebensmitteln, Oberflächen oder Wasser übertragen.

Kreuzfahrt-Unternehmen steht nicht das erste Mal vor Virus-Problem

Als Reaktion auf den Norovirus-Vorfall verstärkte die Kreuzfahrt-Gesellschaft die Reinigungsmaßnahmen, schickte zudem Stuhlproben von Erkrankten zur Untersuchung in ein Labor.

Laut „Kreuzfahrttester“ ist der Ausbruch auf der „Celebrity Summit“ der dritte Norovirus-Ausbruch auf einem „Celebrity“-Schiff seit Anfang des Jahres. Zwischen dem 6. und 17. März kam es auf der „Celebrity Constellation“ zu einer Norovirus-Welle, genauso wie auf der „Celebrity Equinox“ zwischen dem 9. und 18. März. Seit Anfang 2023 gab es insgesamt 12 Norovirus-Ausbrüche bei verschiedenen US-Kreuzfahrtgesellschaften, so die CDC.