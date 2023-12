Kreuzfahrt-Gigant mit heftigen Problemen – dann kam’s richtig dicke

Ein Gigant auf dem Meer: Die Carnival Panorama, ein Kreuzfahrt-Schiff der Vista-Klasse, hatte zuletzt massive Probleme. Um das Schiff reparieren zu können, waren außerwöhnliche Maßnahmen notwendig.

+++ Auch spannend für dich: Kreuzfahrt: Deutscher Rentner darf nicht an Bord – der Grund ist beschämend +++

Bitter für die Reisenden: Zwischenzeitlich mussten sechs Fahrten der Carnival Panorama abgesagt werden.

Riesiger Aufwand bei Reparatur

Wie das Portal schiffe-und-kreuzfahrten.de berichtet, kam es Anfang November zu erheblichen Antriebsproblemen. Keine Kreuzfahrt mehr möglich!

Mehr zur Carnival Panorama:

seit dem 11. Dezember 2019 auf Reisen entlang der mexikanischen Riviera

323 Meter lang

14 Decks

1.832 Kabinen, davon 72 Suiten

Heimathafen: Long Beach in Südkalifornien

Um das Schiff reparieren zu können, mussten sogar Teile des Schornsteins abgebaut werden. Das geschah in Victoria auf Vancouver Island in Kanada. Das war notwendig, damit das Schiff unter mehreren Brücken durchpasste, um letztlich zum Trockendock in Portland an der US-Westküste zu fahren.

+++ Lesenswert: Kreuzfahrt: Eklat an Bord – Buffet sorgt für heftige Diskussion +++

Nachdem dort die Reparatur abgeschlossen wurde, ging es wieder zurück nach Kanada, um den demontierten Schornstein in Form einer großen Walflosse wieder aufzubauen. Ein riesiger Aufwand!

Mehr Themen für dich:

Endlich wieder eine Kreuzfahrt – rechtzeitig zum Fest

Zur Kreuzfahrt über die Weihnachtstage, vom 23. bis zum 30. Dezember, geht es dann wieder regulär weiter für die Carnival Panorama. Die Reise führt von Long Beach entlang der mexikanischen Pazifikküste.

Ein Aida-Passagier zeigte sich zuletzt ziemlich enttäuscht. Warum genau, liest du im verlinkten Artikel.