Kreuzfahrt: Deutscher Rentner darf nicht an Bord – der Grund ist beschämend

Eigentlich wollte ein deutsches Rentnerpaar wie gewohnt seine nächste Kreuzfahrt antreten, schließlich sind die großen Dampfer mittlerweile fast ihr zweites Zuhause geworden. Fast 20 Kreuzfahrten hat das Ehepaar schon mitgemacht.

Als sie nun aber zu der nächsten Kreuzfahrt aufbrechen wollten, folgte der Schock. Beim Check-in an Bord wurden sie von Security-Mitarbeitern aufgehalten. Der Grund: Der Rentner steht auf der „Schwarzen Liste“ der Reederei.

Kreuzfahrt: Deutscher steht auf „Schwarzer Liste“

Voller Vorfreude hatte das deutsche Rentnerehepaar seine Reise nach Barcelona angetreten, wollte dort dann an Bord der „Wonder of the Seas“ der US-amerikanischen Reederei „Royal Caribbean“ gehen – aber man ließ sie nicht.

„Ich könnte aufs Schiff gehen, aber mein Mann nicht, da er auf der schwarzen Liste steht“, berichtete die Frau gegenüber RTL. Auf der „schwarzen Liste“? Das ist eine interne Liste, die Reedereien über ihre Reisegäste führen. Steht man einmal drauf, darf man nicht mehr an Bord.

Doch was ist der Grund dafür, dass der deutsche Rentner dort gelandet ist? Auf einer früheren Kreuzfahrt in Indonesien sei dem Mann beim Wechseln der Badehose kurz das Handtuch runtergerutscht und er stand nackt an Bord. Dafür mussten sie damals beim Security-Chef antanzen und es gab eine Verwarnung.

„Es war sowas von daneben, das gibt‘s nicht“

Dass der Mann aber auf der schwarzen Liste steht, wurde ihm weder dort, noch vor der Buchung der Reise mitgeteilt „Normalerweise sind wir die lebenslustigsten Menschen, aber da war‘s wirklich vorbei“, meinte die Deutsche und weiter: „Es war sowas von daneben, das gibt‘s nicht.“

Auf Anfrage des Senders teilte die Reederei mit: „Wenn ein Gast gegen Verhaltensregeln verstößt, kann es sein, dass seine Reiseprivilegien für alle Marken der ‚Royal Caribbean‘ entzogen werden.“

Immerhin: Das Rentnerehepaar hat den Preis für die Kreuzfahrt inzwischen rückerstattet bekommen, auch eine Ausgleichszahlung für die Kosten der An- und Abreise erhielten sie. Das Ehepaar fordert auch Schmerzensgeld: Durch den Stress des Vorfalls hatte die Rentnerin noch in Barcelona einen Hörsturz erlitten.