Kreuzfahrt: Mann zieht Urlaubsfazit – eine Sache findet er seltsam: „Hochnotpeinlich“

Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff – was gibt es Besseres? Das dachte sich wohl auch ein Reise-Fan aus der Schweiz. Nicht zum ersten Mal buchte sich der Weltenbummler eine Kabine um über die hohe See zu schippern. Auf seiner neuesten Reise zu den Kanarischen Inseln erlebte er als Passagier so einiges – ein Part machte den Mann aber besonders sprachlos, wie unser Partnerportal MOIN.de berichtete.

Während der Kreuzfahrt-Anhänger mit seiner geräumigen Kabine samt extra großem Balkon rundum zufrieden war, ließ ihn das Personal des Luxus-Dampfers mehrere Male stutzig zurück. Beispielsweise sei er beim Ausfüllen der Kundenbewertungen stets dazu aufgefordert worden, doch bitte nur positive Aussagen zu treffen – immerhin würde sich die Crew darüber besonders freuen. Klar, wer denn auch nicht?

Kreuzfahrt-Kapitän liefert skurrilen Auftritt

Bei der Vorstellung der Kreuzfahrt-Angestellten kam es dann aber zu einem Moment, den der Reisende so schnell sicher nicht vergessen wird. „Dass der Kapitän bei der Offiziersvorstellung begleitet von Trockeneis aus dem Boden gefahren wurde, machte ihn für mich zu einem hochnotpeinlichen Kapitän“, belächelte der Passagier die Aktion an Bord regelrecht.

Ob das Kreuzfahrt-Schiffsoberhaupt mit diesem Auftritt vielleicht seinem TV-Kollegen Florian Silbereisen alias Max Prager bei „Das Traumschiff“ Konkurrenz machen wollte? Vielleicht sollte der Passagier das nächste Mal dann direkt dort ein Plätzchen buchen. Auf seinem ausgewählten Kreuzfahrtschiff gab es nämlich noch weitere Punkte zu bemängeln.

Kreuzfahrt: Lange Wartezeit an Bord

Unter anderem sei es besonders bei der An- und Abreise zu unnötigen Wartezeiten an den Aufzügen gekommen. Mindestens genauso lange habe man aber auch an einer der Bars warten müssen, um seine Getränke anschließend bezahlen zu dürfen.

Mehrere Themen:

Ob die kleineren Probleme und der durchaus ausgefallene Auftritt des Kapitäns den Passagier von einer weiteren Fahrt mit einem Kreuzfahrt-Dampfer abhalten können? Das Ende der Reise hat unser Partnerportal MOIN.de zusammengefasst!