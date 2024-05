Kreuzfahrt: Traurige Gewissheit um verunglückten Mann – tot!

Wenn Passagiere während einer Kreuzfahrt über Bord gehen, gibt es meist nur wenig Hoffnung, die Verunglückten lebend zu bergen. So auch bei einem Mann, der knapp 20 Kilometer vor dem Hafen von Sydney in der Nacht zu Montag (6. Mai) über Bord ging.

Passiert war das Unglück während einer Kreuzfahrt mit dem Schiff „Pacific Adventure“ der Reederei P&O. Das Schiff war nach einem dreitägigen Trip zur Insel Moreton an der Südostküste von Queensland auf dem Rückweg zur australischen Hauptstadt Sydney. Gegen 4 Uhr morgens soll hier ein Passagier über Bord gegangen sein. Nur wenige Stunden später wurde seine Leiche geborgen.

Kreuzfahrt: Traurige Nachricht wird publik

Gegen 10.30 Uhr am Montag hatte die Wasserpolizei den toten Mann im Wasser entdeckt. Wie aus einem Bericht der Polizei hervorgeht, sind die Umstände der Tragödie weiterhin unklar. Es wurden weitere Ermittlungen eingeleitet.

Bei der Kreuzfahrt soll es sich um eine Themenreise zum Motto „Tribute to the King“ gehandelt haben. P&O bot neben Partys auch Karaoke-Shows im Elvis-Stil für die rund 2.600 Passagiere an. Doch wie ging es nach dem Unglück an Bord für sie weiter?

Kapitän setzt Reise fort

Die Reederei sprach von einem „sehr belastenden Tag für die Gäste und die Crew“. Eine weitere Kreuzfahrt des Schiffes, die am Montagnachmittag starten sollte, wurde verschoben. Die Reise der „Pacific Adventure“ nach Queensland wurde im weiteren Verlauf des Montags fortgesetzt.

Die Kreuzfahrtgesellschaft P&O sprach von einem „erschütternden Tag“ für Besatzung und Passagiere. Auch in den sozialen Netzwerken sorgte das Unglück für Aufruhr. So meldete sich der US-Seerechts-Experte James Walker bei „X“ (ehemals Twitter) zu Wort und offenbarte, dass es sich bei dem Passagier vor Sydney laut einem Register bereits um die 409. Person handelt, die in den vergangenen 24 Jahren über Bord gegangen sei. Diese Zahlen machen Kreuzfahrt-Gäste tief betroffen.