Kreuzfahrt-Mitarbeiterin packt aus: Wie häufig Urlauber vergessen werden

Jeden Tag auf See oder ein neues Land entdecken – das ist es, was Reisende besonders an einer Kreuzfahrt reizt. Für die Besatzung auf den Schiffen ist das allerdings der ganz normale Alltag.

+++ Kreuzfahrt: Urlauber von Sturm überrascht – bittere Pille +++

Nach sechs Jahren im Kreuzfahrt-Geschäft hat nun eine ehemalige Mitarbeiterin ausgepackt, wie es an Bord der Schiffe wirklich zugeht. Was sie erzählt, würde die meisten Urlauber sicherlich überraschen.

Kreuzfahrt-Passiere bleiben häufig zurück

Immer wieder hört man, dass Gäste an Land zurückgelassen werden und das Schiff einfach ohne sie wegfährt. Dass das tatsächlich nicht nur ein Gerücht oder Hörensagen ist, kann die Ex-Kreuzfahrtmitarbeiterin bestätigen. „Ich habe im Gästeservice gearbeitet. Der war dafür zuständig, den Hafenagenten zu informieren, wenn wir in See stechen mussten, um rechtzeitig im nächsten Hafen anzukommen“, schreibt die Frau im „Insider“.

+++ Kreuzfahrt-Schiff wird kurzfristig außer Betrieb genommen – der Grund ist ernst +++

Wie oft das jedoch passiert, ließ selbst die erfahrene Mitarbeiterin überrascht zurück. „Wenn die Gäste jedoch auf eigene Faust losfuhren und die Abfahrtszeit des Schiffes vergaßen, fuhren wir manchmal ohne sie los – was häufiger vorkam, als ich dachte.“

Vor- und Nachteile bei All-Inklusive-Reisen

Beim Verlassen oder Zurückkehren aufs Schiff müssen die Passagiere stets ihre Schlüsselkarte bereithalten. So weiß die Crew immer genau, wer fehlt. Wer an einem von der Reederei organisierten Landausflug teilnimmt, braucht aber keine Angst zu haben, dass das Schiff einfach weiterfährt. Dann wartet die Mannschaft natürlich.

Mehr Themen:

Doch Nachzügler, die auf eigene Faust unterwegs sind, können Pech haben, wenn sie sich verspäten. So weit geht die Kulanz der Reederei nämlich nicht. Schon bei der An- und Abreise übernehmen die meisten keine Haftung, wenn diese individuell hinzugebucht wird. Wer all inklusive reist, hat da natürlich mehr Sicherheit, aber unter Umständen auch höhere Kosten.