Kreuzfahrt: Paar betritt Schiff – sie sollen es bitter bereuen

Um die Kreuzfahrt ist in den letzten Jahren ein regelrechter Hype ausgebrochen. Selbst für junge Leute ist die Kreuzfahrt mittlerweile eine ernsthafte Option, um den Urlaub zu nutzen. Der Kitzel und die Lust nach etwas Neuem überwiegt bei vielen Menschen, obwohl man genau weiß, dass die Kreuzfahrt-Touristik nicht gerade umweltfreundlich unterwegs ist.

Deswegen gibt es gefühlt immer mehr Menschen, die von ihren Erlebnissen auf einer Kreuzfahrt erzählen können. Die meisten erzählen etwas Schönes, aber dann gibt es natürlich auch noch eine unschöne Seite auf hoher See und davon hat eine junge Frau mit ihrem Freund berichtet.

Kreuzfahrt: „Verpönter Wunsch“

Laut „Blick“ war eine junge Frau mit ihrem Freund das erste Mal zu Gast auf einem Kreuzfahrtschiff. Die Reise begann in Kristiansund, Norwegen auf der MS Nordkapp. Die Stimmung war toll. Menschen an Bord und an Land haben sich zugewunken, die Leinen wurden vom Schiff geworfen und am Quai vertäut. Dem Handelsverband für Kreuzfahrtschiffe zufolge, der Cruise Lines International Association (CLIA), ist die Kreuzfahrt einer der am schnellsten wachsenden Zweige der Tourismusbranche.

In 2023 sollen allein 31,5 Millionen Passagiere an einer Kreuzfahrt teilnehmen. Und so hat sich auch das junge Paar eine Kabine mit Doppelbett gebucht, wenn auch nur für eine Nacht. Aber für die Frau ging damit ein „wenn auch verpönter“ Wunsch in Erfüllung. Was dann aber folgte, war kein in Erfüllung gehender Wunsch, sondern ein Albtraum.

Magen macht seltsame Geräusche

Bereits als die MS Nordkapp aus dem Hafen steuerte, wehte der Wind schon so stark, dass man am Bug des Schiffes nicht mehr aufrecht stehen konnte. Die Wellen schlugen an der Küste auf und der Wind peitschte durchs Wasser. Zu Beginn freute sich die Passagierin über das Naturspektakel und sah es als Abenteuer. Dann begann sich der Bug auf einmal heftig auf und ab zu bewegen. Die Wellen schlugen parallel dazu immer höher. Auf einmal wurde der Kreuzfahrt-Anfängerin klar, dass sich langsam Angst in ihr ausbreitete.

Plötzlich machte auch ihr Magen seltsame Geräusche, aber sie versuchte sich irgendwie abzulenken. Nichts half so wirklich und mittlerweile schwankte das Schiff so stark, dass man sich überall festhalten musste, um nicht hinzufallen. Draußen auf dem Schiff übergab sich ein Teenager in Windrichtung. Die Frau konnte noch rechtzeitig ausweichen, ihr Freund leider nicht. Den beiden ging es richtig dreckig.

Das Paar wurde auf der MS Nordkapp seekrank, aber damit stehen sie bei weitem nicht alleine da. Rund 30 Prozent der Passagiere werden laut Fachportalen seekrank.