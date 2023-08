Kreuzfahrt-Schiff bietet Passagieren DAS bei Sommer-Reise an – es ist mehr als ungewöhnlich

Wer eine Kreuzfahrt bucht, der darf das ein oder andere Highlight erwarten. Schließlich ist so eine Reise auf hoher See kein günstiges Vergnügen. Aber was Passagiere an Deck eines Aida-Schiffs erlebten, war mehr als ungewöhnlich.

Den August verbinden die meisten Menschen hierzulande doch eher mit wärmeren Temperaturen und Sonne satt. Weihnachten ist noch in weiter Ferne. Immerhin sind es noch einige Wochen hin bis zum 24. Dezember. Doch auf einer Kreuzfahrt der „Aida Aura“ wurde schon jetzt auf die Festtage eingestimmt.

Kreuzfahrt-Passagiere erleben ein Weihnachts-Wunder im Sommer

Wie das Online-Portal „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtet, erlebten die Gäste an Deck der „Aida Aura“ auf einer Grönland-Reise gerade ihr erstes Weihnachtswunder des Jahres. Bei dem kühlen Wetter gab es einen Weihnachtsmarkt mit allem, was dazugehört.

Das Pooldeck wurde in ein echtes Winter-Wunderland verwandelt. Ganz traditionell gab es auch Plätzchen und Glühwein. Außerdem fand ein Familienkonzert statt. Neben dem Weihnachtsmarkt konnten die Gäste an Bord auch die Eisberge bestaunen und Ausflüge an Land unternehmen.

Schiff bekommt einen neuen Besitzer

Auf der Grönland-Kreuzfahrt steuert die „Aida Aura“ die grönländische Hauptstadt Nuuk sowie die Orte Ilmanaq und Qaqortoq im Süden von Grönland an. Doch nicht nur Grönland ist Teil der dreiwöchigen Kreuzfahrt. Auch Island und Großbritannien gehören zur Route dazu.

Wie „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtet, beginnt am 19. August die letzte Grönland-Kreuzfahrt mit der „Aida Aura“ im Dienst von Aida Cruises. Der Dampfer verabschiedet sich auf der zwölftägigen Route „Westeuropas Flüsse“ aus der Flotte von Aida Cruises. Ende September wird er an einen neuen Eigentümer übergeben.