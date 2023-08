Kreuzfahrt: Passagiere haben schon vor Reisestart die Schnauze voll – „Das ist die Hölle“

Dass eine Kreuzfahrt nicht immer nur Freude und Entspannung mit sich bringt, wird jeder Passagier sicherlich bestätigen können. Buchungs-Chaos, strenge Regeln an Bord oder unschöne Überraschungen bei diversen Angeboten können auch auf der schönsten Karibik-Reise den Puls in die Höhe treiben.

Doch um sich beschweren zu können, muss man ja erst einmal an Bord eines Kreuzfahrt-Schiffs gehen und den Stress am eigenen Leib erleben. Könnte man zumindest meinen. Aber einige Kreuzfahrt-Fans feuern jetzt schon aus allen Rohren gegen einen Ozeandampfer, der noch gar nicht abgelegt hat. Was ist denn da los?

Größtes Kreuzfahrt-Schiff der Welt

Eigentlich klingt die „Icon of the Seas“ nach einer Traumvorstellung für Kreuzfahrt-Fans. Schließlich ist der Luxusdampfer der Reederei „Royal Caribbean“ das größte Kreuzfahrtschiff aller Zeiten – über 365 Meter lang, 48 Meter breit, 20 Decks und Platz für rund 10.000 Personen. Wasserpark, Pool-Paradies & Co. inklusive. Ab Januar 2024 soll der Mega-Dampfer in See stechen.

Doch schon jetzt kommen unzufriedene Stimmen auf. Denn die ersten Bilder des Riesenschiffs lösten im Netz nicht nur Jubelstürme aus, wie der „Express“ berichtet.

Kreuzfahrt-Schiff eine „Monstrosität“?

So bezeichnet ein Twitter-Nutzer das Schiff etwa als „Monstrosität“, da ihm beim Blick auf die schieren Dimensionen bereits der Kopf schwirrt. Die Vorstellung, in so einer schwimmenden Großstadt Urlaub zu machen, stößt bei vielen weiteren Nutzern auf deutliche Ablehnung.

Als „Haufen von Dekadenz“ wird die „Icon of the Seas“ beispielsweise betitelt, ein User benennt sie kurzerhand in „Ikone der Krankheit“ um. US-amerikanische Kreuzfahrt-Fans sehen in dem Dampfer sogar eher einen „schwimmenden Walmart“ als eine entspannte Ferienunterkunft. Ein Nutzer kann nicht anders und zieht ein ernüchterndes Fazit: „Das ist die Hölle“.

Es bleibt abzuwarten, ob die „Icon of the Seas“ ihre Kritiker im kommenden Jahr möglicherweise verstummen lassen kann.