Kreuzfahrt: Tui streicht Häfen von Reiseroute – einigen Passagieren dürfte das jedoch gerade recht kommen

Vor allem im Winter wollen viele Deutsche dem kalten Wetter in der Heimat entfliehen und nochmal per Kreuzfahrt durch wärmere Gefilde reisen. Doch bei Tui gibt es jetzt Änderungen – und die dürften dem ein oder anderen sogar grade recht kommen.

Vom 1. November bis zum 23. Dezember dürfen nur Personen mit einem WM-Ticket nach Katar einreisen. Touristen, die unabhängig von dem Sport-Event eine Reise in das Land geplant hatten, stehen also quasi vor verschlossenen Türen. Deswegen ändert Tui seine Kreuzfahrt-Routen für die Zeit, wie „Schiffe und Kreuzfahrten.de“ berichtet.

Daten und Fakten zu „Mein Schiff“:

Insgesamt sieben Kreuzfahrtdampfer zählen zur „Mein Schiff“-Flotte der Reederei Tui Cruises

Die gesamte „Mein Schiff“-Flotte fährt unter der Flagge von Malta, daher gibt es auch keine Umsatzsteuer an Bord

Die Reederei hat ihren Firmensitz in Hamburg

Bis voraussichtlich 2026 sollen drei neue „Mein-Schiff“-Kreuzer gebaut werden

Insgesamt ca. 6.980 Besatzungsmitglieder sind an Bord der Schiffe für Tui Cruises im Einsatz

Kreuzfahrt: Viel kritisiertes Katar für einige Zeit von Reise-Route gestrichen

Doch für einige dürfte das sogar grade recht kommen, denn: Katar steht wegen Verletzung der Menschenrechte in der Kritik. Viele Arbeiter sollen bei dem Bau der Stadien ums Leben gekommen sein. Für viele ein Grund, den Wüsten-Staat zu boykottieren.

Kreuzfahrt: Auch Tui wird Katar für circa zwei Monate nicht ansteuern (Symbolfoto). Foto: IMAGO / CHROMORANGE

Doch das ist bei einigen Kreuzfahrten gar nicht mehr nötig. Die meisten Kreuzfahrt-Reedereien wie zum Beispiel Aida und MSC haben in den genannten Zeitraum ihre Anläufe in die Hauptstadt Doha gestrichen. Nun zieht auch Tui mit „Mein Schiff“ nach.

Kreuzfahrt: Passagiere können kostenlos stornieren

Statt Doha in Katar geht es zu der Insel Sir Bin Yas. Dort bietet das Reiseunternehmen Ausflüge in die Natur oder an den Strand an. Alle für Doha gebuchten Ausflüge können Passagiere laut „Schiffe und Kreuzfahrten.de“ kostenfrei stornieren.