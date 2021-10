Kreuzfahrt: Tui macht kuriose Mitteilung – Reisende werden enttäuscht sein

Wer dieses Jahr eine Kreuzfahrt mit Tui plant, der muss sich jetzt auf etwas gefasst machen. Die Hamburger Reederei teilt eine Planänderung für eine Karibik-Reise.

Das dürfte die betroffenen Reisenden sehr enttäuschen. So hatten sie sich doch schon auf die geplante Kreuzfahrt gefreut.

Kreuzfahrt: Reederei macht peinlichen Fehler – erst nach Monaten fällt er auf (Symbolbild). Tui macht eine deutliche Ansage. (Symbolbild) Foto: imago/Eibner Europa

Kreuzfahrt: Tui gibt Änderung der Route bekannt

Tui Cruises gibt eine Änderung der Routenplanung für eine Karibik-Reise bekannt. „Mein Schiff 1“ soll am 31. Oktober in deutschen Gewässern in See stechen und auch wieder am 5. Dezember zurückkehren. Doch dazwischen wird die Route geändert.

Das sind die wichtigsten Codes an Bord eines Kreuzfahrt-Schiffes:

Bravo = Feuer an Bord

Alpha = Medizinischer Notfall

Kilo = Personal muss sich bei den Notfallstellen melden, beispielsweise für Evakuierungen

Echo = Schiff beginnt zu treiben

Oscar = Mann über Bord

30-30 = Putzkolonne wird gebeten, Dreck zu beseitigen; ein PVI (public vomiting incident) ist ein „Vorfall öffentlichen Erbrechens“

Operation Bright Star = Toter an Bord

Statt St. John’s in Antigua und Basseterre in St.Kitts anzufahren, wird das Kreuzfahrtschiff an alternativen Ufern anlegen. Und so lautet die offizielle Meldung von Tui: „Für die gebuchte Reise gibt es eine Änderung im Routenverlauf: Entgegen der ursprünglichen Planung wird die Mein Schiff 1 die Häfen St. John’s (Antigua) und Basseterre (St. Kitts) nicht anlaufen. Selbstverständlich haben wir aber bereits attraktive Alternativen im Gepäck – die Inseln Isla Catalina (Dom. Republik) und Castries (St. Lucia).“

Kreuzfahrt: Änderung in der Routenplanung – was ist der Grund?

Tui ändert einfach eine Kreuzfahrt-Route. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Detailliertere Informationen zu dem Programm an Land werden voraussichtlich ab dem 17. Oktober bekannt gegeben. Doch Tui Cruises gibt für die Änderung der Route keinen Grund an. Andere Reisen, die für den 12. Dezember und 19. Januar in der Karibik geplant sind, sollen bislang wie geplant stattfinden. Wirklich mysteriös...

Wie Schiffe und Kreuzfahrten berichtet, könnte die Änderung jedoch mit der „Verkündung der freien Landgänge in den neuen Häfen“ zusammenhängen. (mbo)