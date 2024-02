Kreuzfahrt: Gäste in Preis-Panik – dieser Trick spart eine Menge Geld

Eine Kreuzfahrt ist die perfekte Art, einen entspannten Urlaub zu verbringen und gleichzeitig viele neue Orte zu entdecken. Schließlich muss man sich als Passagier an Bord um nichts kümmern, von der Unterhaltung bis zur kulinarischen Verwöhnung ist für alles gesorgt. Jeden Tag an einem anderen Ort aufwachen – das ist für viele Deutsche der Inbegriff von Urlaub. Doch leider macht der Geldbeutel Reisenden am Ende oft einen Strich durch die Rechnung.

Denn eine schöne Kabine, gutes Essen und eine längere Reise haben oft ihren Preis. Dabei lässt sich oft bares Geld sparen, zumindest, wenn man diesen Trick beherzigt. Denn viele zukünftige Passagiere machen immer wieder einen Fehler, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

Kreuzfahrt: Geld sparen beim Buchen

In den sozialen Medien fragte ein Kreuzfahrt-Neuling, was er bei seiner ersten Buchung mit „Mein Schiff“ beachten müsse. Er hat Angst, einen schlechten Deal zu landen und sich am Ende zu ärgern. In der Schiffs-Community hält man jedoch zusammen und die User geben ihm sofort breitwillig einen entscheidenden Tipp.

Auch interessant: Kreuzfahrt: Reederei dreht kräftig an der Preisschraube – Gäste haben genug gesehen

Früh genug buchen ist das A und O. Klingt im ersten Moment simpel, schließlich ist es immer wichtig, sich vor einer Reise rechtzeitig um alles zu kümmern. Doch gerade bei Reisen mit „Mein Schiff“ soll dieser Tipp Gold wert sein, wie MOIN.DE berichtete. In den vergangenen Jahren sind die Preise für die Reederei nämlich immer mehr durch die Decke gegangen.

Tausende Euro sparen?

Die komplette Kreuzfahrt-Community steht hinter diesem vermeintlich einfachen Trick. Wenn man nämlich zu lange mit seiner Buchung wartet, könnte das die Reisekosten immens verändern. Innerhalb weniger Wochen und Monaten unterschiedet sich der Preis bei „Mein Schiff“ Kreuzfahrten um teilweise mehrere tausende Euro. Da kann sich der ein oder andere Passagier schon mal mächtig ärgern.

Das könnte dich auch interessieren:

Mehr über diesen Kreuzfahrt-Trick kannst du in diesem Artikel von MOIN.DE nachlesen.