Kreuzfahrt: Alle wollen HIER hin – doch das könnte schief gehen...

Eine all-inclusive Kreuzfahrt ist der Traum für viele Urlauber. Einfach sorgenfrei die Sonne an Deck genießen und bei jedem Halt neue Länder und Städte erkunden.

Doch in der jüngsten Vergangenheit galt es für die Passagiere, so manche schlechte Nachricht zu verarbeiten. Teils kam es zu kompletten Ausfällen einzelner Kreuzfahrten oder die Schiffe konnten an bestimmten Häfen nicht anlegen. Was den Urlaubern in diesem Jahr zusätzlich droht, darüber berichtet unser Partnerportal „MOIN“.

Kreuzfahrt: HIER könnte es demnächst eng werden

Nach zahlreichen Absagen und Routenänderung bei den Reedereien „Mein Schiff“ und Aida, soll es in diesem Jahr nun planmäßig vor allem gen Norden gehen. Es sind mehrere Fahrten nach Dänemark, Norwegen und Island in der diesjährigen Sommersaison geplant.

Allerdings sind die beiden beliebten Reedereien nicht die einzigen, die sich im Sommer in Richtung Skandinavien aufmachen.

Auch viele andere Unternehmen wollen ihren Passagieren Reisen in Nordeuropa anbieten. Laut dem Jahresbericht des amerikanischen Kreuzfahrtmagazins „Cruise Industry News“ sollen in den kommenden Monaten 160 Dampfer eingesetzt werden – mehr als je zuvor.

Kreuzfahrt: Das könnte Touristen den Urlaub vermiesen

Das könnte äußerst unangenehm für die Touristen werden, wenn die Häfen und Städte von den Urlaubermassen überrollt werden. Jeder Landgang würde somit zu einer anstrengenden Tortur, wenn die Straßen überfüllt und die Läden und Geschäften vor Kundschaft aus allen Nähten platzen. Von einem entspannten Urlaub wäre dann keine Rede mehr.

Doch nicht nur das, eine weitere Entwicklung könnte die Situation ebenfalls aufheizen.