Kreuzfahrt: Tui-Passagiere fühlen sich schlecht behandelt – „Extrem nachgelassen“

Von Jahr zu Jahr stechen mehr Touristen in See. Kreuzfahrten werden weltweit immer beliebter. Auch immer mehr Deutsche machen Urlaub auf hoher See.

Kreuzfahrten: Urlaub auf hoher See

Eine Kreuzfahrt soll eigentlich als ein tolles Erlebnis in Erinnerung bleiben. Schließlich opfert man dafür meist eine Menge Geld. Doch bei einigen Tui-Passagieren sorgt der Trip eher für reichlich Unmut.

Große Enttäuschung an Bord eines Kreuzfahrt-Schiffes: Bei einer „Mein Schiff“-Reise wurden explizit Metal-Fans angesprochen. Die „Full Metal Cruise“ brachte fünf Tage lang Musiker an Bord. Doch in einer Facebook-Gruppe hagelt es jetzt Kritik. Unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet von dem Fall.

Kreuzfahrt-Passagiere üben Kritik in den sozialen Netzwerken

Auf der Festival-Kreuzfahrt mit der „Mein Schiff 3“ bemerkten viele Passagiere einen schlechteren Service im Vergleich zu den üblichen Standards. Einer der Urlauber teilt seine Meinung diesbezüglich auf Facebook – und regt eine heftige Diskussion an.

Kreuzfahrt: Viele Tui-Passagiere waren vor allem mit dem Essen an Bord nicht zufrieden (Symbolfoto). Foto: IMAGO / McPHOTO

Der Mann habe auf der Reise viele Sachen vermisst. Unter anderem was das Essen angeht. Das Buffet hätte seiner Meinung nach zu wünschen übrig gelassen. Andere Kreuzfahrer stimmen ihm zu.

Kreuzfahrt: Musik-Fans mit dem Essen an Bord nicht zufrieden

„Der Höhepunkt waren die Mehlspeisen, mit unseren Fledermäusen, Pommesgabeln, Gitarren, dem Wackelschädel oder mit der ‚Full Metal Cruise‘. Ich habe diese Verzierung kein einziges Mal in unseren fünf Tagen an Bord gesehen“, heißt es in dem Facebook-Post.

-----------------

Die Deutschen lieben Kreuzfahrt-Urlaub:

Am beliebtesten sind Kreuzfahrten mit weitem Abstand bei US-Amerikanern, gefolgt von Chinesen – dann folgen die Deutschen

Über 30 Prozent der weltweiten Kreuzfahrtschiffe werden in der Karibik eingesetzt, damit ist sie vor dem Mittelmeer das beliebteste Fahrtgebiet

Die beliebtesten Fahrtgebiete unter den deutschen Kreuzfahrern sind Nordeuropa und das westliche Mittelmeer

Der Begriff hat seinen Ursprung in dem niederländischen Wort „kruiser“ aus dem 17. Jahrhundert, der ein kreuzendes (im Sinne von hin und her fahrend) Schiff bezeichnete

Dank des Kreuzfahrt-Booms der vergangenen Jahre ist Deutschland heute ein Werftenstandort von weltweitem Rang

In der öffentlichen Wahrnehmung werden aber immer auch die hohen Belastungen für Mensch und Umwelt durch Kreuzfahrtschiffe betrachtet

----------------------

Zahlreiche Urlauber stimmen dem Mann zu. Eine Frau schreibt: „Ich sehe das genauso. Das Essen hat extrem nachgelassen. Grade auch für unsere Tochter gab es am Kinderbuffet jeden Tag das Gleiche! Nur Currywurst, Pommes und Burger. Nicht einmal Gemüse, Kartoffeln oder Nudeln. Das ist traurig.“

-------------------

----------------------

Kreuzfahrt-Passagiere stimmen Beitragsverfasser zu

Was dem Beitragsverfasser sonst noch auf seiner Kreuzfahrt fehlte und was andere Passagiere sagen, erfährst du auf „MOIN.DE“. Zum Artikel geht es hier>>> (cf)