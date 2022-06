Kreuzfahrt: Schock für Urlauber – DIESES Land lässt sie nicht von Bord gehen

Von Jahr zu Jahr stechen mehr Touristen in See. Kreuzfahrten werden weltweit immer beliebter. Auch immer mehr Deutsche machen Urlaub auf hoher See.

Eigentlich hätte es ein traumhafter Urlaub werden sollen, doch bei dieser Kreuzfahrt mussten die Passagiere plötzlich bammeln.

Denn mitten während der Kreuzfahrt machte ein Land der Reederei und den Fahrgästen plötzlich einen Strich durch den Routenplan. Wo sie nicht erwünscht waren und warum erfährst du hier.

Kreuzfahrt: „Mein Schiff Herz“ darf HIER nicht anlegen – der Grund ist ernst

Die „Mein Schiff Herz“ der Reederei Tui Cruises war am Dienstag von Lissabon in Portugal, aus kommend nach Tanger in Nord-Marokko unterwegs. Doch die Hafenverwaltung untersagte den vorwiegend deutschen Touristen an Bord den Landgang.

Grund für die drastische Maßnahme sei ein Bericht der marokkanischen Gesundheitsbehörde. In dem sei von einem Anstieg der Corona-Fälle unter den Passagieren die Rede.

Kreuzfahrt: Bei der Überfahrt von Portugal nach Spanien durfte die „Mein Schiff Herz" in einem Land nicht den geplanten Zwischenstopp einlegen.

Da Marokko vor allem in den Großstädten zurzeit wieder schwer mit dem Virus zu kämpfen hat, hatten die Behörden am Dienstag die Warnstufe „orange“ verkündet. Das Gesundheitsministerium empfahl erneut das Tragen von Masken in geschlossenen Räumen und an belebten Orten. Gerade jetzt, wo die Tourismusbranche Hochsaison hat, war das besonders ärgerlich – vor allem für die Passagiere der „Mein Schiff Herz“.

Die mussten auf den Stopp in Marokko verzichten, allerdings nicht ohne Ersatz. „Das Schiff ist einen Tag früher als geplant nach Cádiz in Spanien gefahren, sodass die Gäste an zwei Tagen Andalusien erkunden konnten“, so eine Sprecherin von Tui Cruises zur „Bild“. „Darauf gab es überwiegend positive Reaktionen, die Stimmung unter den Gästen ist gut.“ (mbo)