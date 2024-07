Kreuzfahrt-Schiffe können nicht in beliebtem Hafen anlegen – DAS steckt dahinter

In diesem Sommer findet nicht nur die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland statt, sondern es werden auch die Olympischen Spiele 2024 in Paris ausgetragen. Letzteres sorgt allerdings dafür, dass Kreuzfahrt-Schiffe nicht in einem beliebten Hafen anlegen können.

Kreuzfahrt-Schiffe: Deshalb wird die Seine für die Schifffahrt gesperrt

Neben den Olympischen Spielen finden in Paris auch noch die Paralympischen Sommerspiele statt. Viele dieser Veranstaltungen werden im Pariser Stadtzentrum rund um den Fluss Seine stattfinden. Das ist auch der Grund, warum es in diesem Sommer zu Einschränkungen für Flusskreuzfahrt-Schiffe kommen wird. Das hat zur Folge, dass der Fluss teilweise für die Schifffahrt gesperrt wird.

Blöd für alle, die einen schönen Kreuzfahrt-Trip über Paris geplant haben. Hier werden in dieser Zeit längst nicht mehr alle Anlegestellen wie gewohnt zur Verfügung stehen. Daher müssen die Flusskreuzfahrt-Schiffe auf andere Anlegestellen außerhalb von Paris ausweichen.

Dieses Kreuzfahrt-Schiff muss umplanen

Zu den betroffenen Schiffen gehört das A-ROSA Viva Fluss-Schiff. Die Reisenden, welche die Seine-Kreuzfahrt im Zeitraum von 1. Juli bis 10. September 2024 gebucht haben, wurden bereits frühzeitig über die Situation informiert. Ausweichen wird die A-ROSA Viva daher über die Anlegestelle in Le Pecq statt des üblichen Anlegers im Pariser Vorort Saint Denis.

Viele andere Flusskreuzfahrt-Schiffe wird die Sperrung der Seine für den Schiffs-Verkehr ebenfalls treffen, sodass auch andere Reedereien auf andere Liegeplätze ausweichen müssen.

Reisende müssen sich aber keine Sorgen machen, dass sie Paris deshalb verpassen. Es werden genügend Ausflüge in die französische Hauptstadt von Le Pecq aus angeboten. In Paris wird wegen der Olympischen Sommerspiele 2024, die vom 26. Juli bis zum 11. August stattfinden, nochmal deutlich mehr los sein als normalerweise.

Wegen der Olympischen und Paralympischen Sommerspiele werden viele zentrale Orte in Paris zur Wettkampfstätte. So findet beispielsweise die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele nicht wie üblich im Stadion, sondern auf dem Fluss Seine statt.