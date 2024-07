Kreuzfahrt: Reederei wird an Abreise gehindert – DAS steckt dahinter

Wer eine Kreuzfahrt bucht, der zählt in der Regel voller Vorfreude die Tage, bis es endlich losgeht. Obwohl die Reisenden sich hier, anders als beim Fliegen, nicht vorher auf eine Kofferabgabe oder die Sicherheitskontrolle einstellen müssen, gibt es bei Kreuzfahrt-Urlauben trotzdem einiges, das beachtet werden sollte.

Ob schlechte Wetterbedingungen oder technische Schwierigkeiten – die Gründe, wieso ein Ozeangigant nicht rechtzeitig ablegen kann, sind vielfältig. In diesem Fall war der Auslöser allerdings so konfus, dass die Rederei kurzerhand eine ausschlaggebende Entscheidung treffen musste.

Kreuzfahrt-Passagiere haben Glück im Unglück

Einmal quer durchs Mittelmeer oder doch auf die andere Seite der Welt? Wer sich für eine Kreuzfahrt entscheidet, hat meist die Qual der Wahl wo es denn am Ende des Tages hingehen soll. Die Passagiere der MSC Preziosa haben sich für eine Reise in den hohen Norden, nach Island, entschieden. Doch plötzlich gibt es eine Planänderung.

Der Ozeanriese sollte eigentlich um 19:00 Uhr ablegen, doch nicht alle Passagiere waren zu dem Zeitpunkt an Bord oder überhaupt erst in der Nähe des Hafens. Der Grund? Einer der Flüge hatte Verspätung und den Zeitplan der Rederei komplett durcheinandergebracht. In diesem Fall hatten die Reisenden noch mal Glück im Unglück, dass das Schiff überhaupt gewartet hat. Normalerweise nehmen Redereien nämlich keine Rücksicht darauf, wenn Passagiere zu spät am Hafen eintreffen. „Sofern die jeweilig verspäteten Flüge über die Reederei gebucht wurden“ ist diese Maßnahme hingegen üblich, heißt es in einem Bericht von „Schiffe und Kreuzfahrten“.

So hat MSC Cruises kurzerhand beschlossen, das Auslaufen auf 22:30 Uhr zu verschieben. „Wären es lediglich einzelne Gäste, die eine individuelle Anreise geplant haben, dann wäre das Schiff wohl zeitig abgelegt“, schreibt das Kreuzfahrt-Portal weiter.

Sobald er dann erst einmal losgegangen ist, kann der Ozeanriese auf See auch wieder etwas Zeit aufholen, um wenig später ohne viel Verspätung in Island anzukommen.