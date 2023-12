Kreuzfahrt: Jetzt ist alles aus! Schiff kann nur noch verschrottet werden

So ein schönes Schiff, jahrelang hat es Kreuzfahrt-Fans an die schönsten Orte der Welt gebracht – und jetzt soll alles aus sein?

Das Kreuzfahrt-Schiff soll schon bald verschrottet werden. Doch warum? Gab es ein Problem, von dem keiner wissen durfte?

Kreuzfahrt-Schiff muss verschrottet werden

Am 2. Dezember dieses Jahres hat die Celestyal Olympia ihre letzte Kreuzfahrt im Hafen von Lavrion in der Nähe der griechischen Hauptstadt Athen beendet – ihre allerletzte. Der Gästebetrieb wird plötzlich eingestellt und das Schiff soll sogar verschrottet werden. Was ist nur passiert?

Das Kreuzfahrt-Schiff wurde bereits vor vielen Jahren als Song of America für Royal Caribbean International in den Dienst gestellt. Die Jungfernfahrt startete am 5. Dezember 1982. Seitdem fuhr das Kreuzfahrtschiff 17 Jahre lang für Royal Caribbean International. „Nach einem Verkauf wurde das Schiff im Jahr 1999 an Sun Cruises übergeben. 2004 folgte ein weiterer Verkauf an Louis Cruises. Mit der Umbenennung von Louis Cruises in Celestyal Cruises erhielt das Schiff den heutigen Namen Celestyal Olympia“, berichtet „Kreuzfahrt Aktuelles“ über den Werdegang des Schiffes. Ein besonderes Highlight war dann wohl die Rolle als Hotelschiff bei den Olympischen Winterspielen von Sotschi im Jahr 2014. Aber nun hat das Kreuzfahrt-Schiff viele Jahre auf dem Buckel. Und ältere Schiffe haben oft Probleme die verschärften Umweltschutz- und Sicherheitsvorgaben einzuhalten. Nötige Modernisierungsmaßnahmen würden sich einfach nicht rechnen.

Langes Kreuzfahrt-Leben

Wohin die Celestyal Olympia zur Verschrottung gebracht wird, ist nicht bekannt. Meist geschieht die Verschrottung alter Kreuzfahrt-Schiffe in Aliaga in der Türkei oder in Alang in Indien.

Zumindest hatte sie ein schönes langes Leben als Kreuzfahrt-Schiff und konnte 41 Jahre lang die Gäste durch die ganze Welt schippern.