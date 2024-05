Kreuzfahrt: Lauter Knall an Deck! Kapitän kann Unheil nicht mehr abwenden

Schock an Bord! Am Montag (15. April) sorgte ein lauter Knall an einem türkischen Hafen für Aufsehen und Aufregung – sowohl bei den Passagieren auf dem Kreuzfahrt-Schiff als auch bei Schaulustigen an Land. Damit hatte sicherlich niemand gerechnet.

Auch der Kapitän konnte das Geschehen nicht mehr aufhalten. Im Netz kursieren nun Videos von dem Kreuzfahrt-Schiff, das sich etwas zu schnell dem Pier näherte. Und dann ist ein lautes Krachen zu hören.

+++ Kreuzfahrt: Traumurlaub geplatzt! Tui Cruises storniert Reisen +++

Kreuzfahrt-Schiff kracht in Pier

Die „Celestyal Journey” der Reedrei Celestyal Cruises hatte am besagten Montag einen kleinen Unfall in Kusadi, Türkei. Als der Kapitän am Pier der Hafenstadt anlegen wollte, nahm er wohl etwas zu viel Schwung und kollidierte mit dem Dock.

Auch interessant: Kreuzfahrt: Reedereien ziehen die Reißleine – für Passagiere herrscht jetzt bittere Klarheit

Als sich das Schiff dem Dock näherte, hielt der See-Riese nicht schnell genug an und krachte in den Pier. Zum Glück wurde niemand bei dem Aufprall verletzt und auch der Schaden hielt sich in Grenzen. Allerdings wurden sowohl der Pier als auch das Schiff beschädigt.

Kreuzfahrt: Schaulustige zücken ihre Handys

Kusadi liegt an der Ägäisküste in der Provinz Aydin und ist ein beliebter Badeort. Zudem stehen hier die Ruinen von Ephesos, dem antiken Herrscher der Stadt Neapolis, wie Kusadi tausende Jahre vor Christus hieß. Die Stadt lebt vom Tourismus. Kein Wunder also, dass gleich vielen Augenzeugen am Hafen der potenziell gefährliche Moment auffiel.

Einige schafften es, diesen auf Video festzuhalten. Sie zückten sofort ihre Handys, als sie sahen, mit welcher Geschwindigkeit das Kreuzfahrt-Schiff anlegen wollte. Ein Video schaffte es jetzt auf Instagram.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den Kommentaren sorgen sich viele Nutzer um das Schiff und die Passagiere. Andere argumentieren jedoch, dass der Zusammenstoß nicht so schlimm gewesen sei. Es findet sich sogar ein Passagier darunter, der zuletzt noch mit dem Schiff herumgereist sein will. „Gut, dass du da schon wieder von Bord warst“, reagiert ein Nutzer treffend.