Kreuzfahrt von heftigem Sturm überrascht – komplette Route muss geändert werden

Bittere Enttäuschung für Kreuzfahrt-Gäste von MSC Cruises! Statt einer einwöchigen Karibik-Kreuzfahrt erleben die Touristen aktuell eine ungemütliche Wetterlage und dazu eine komplette andere Reise, als sie eigentlich gebucht hatten.

Erst am Samstag (16. Dezember) legte das Kreuzfahrtschiff MSC Meraviglia in Brooklyn (New York) ab, sollte mit einigen Seetagen am Dienstag unter anderem bei den Bahamas Halt machen. Auch ein Stopp an der Privatinsel der Reederei, Ocean Cay, war für die Route fest eingeplant.

Kreuzfahrt: Sturm an US-Ostküste sorgt für Probleme

Laut „Schiffe und Kreuzfahrten.de“ kommt es nun aber für alle Gäste an Bord des MSC-Dampfers anders. Ein Sturm an der US-Ostküste zwingt die MSC Meraviglia zu einem komplett neuen Reiseverlauf.

So geht es nach dem Seetag am Sonntag nach Boston, wo das Schiff am Montag und Dienstag anlegen wird – statt geplanter Besuche in Orlando und eben auf den Bahamas. Doch das ist nicht die einzige Änderung. Der anschließende Kontrast zu der ursprünglich gebuchten Reise könnte dabei nicht größer sein.

Kreuzfahrt bietet Kälte statt Sommer-Wetter

Statt karibischen Temperaturen und Sommer-Feeling geht es für die Passagiere der MSC Meraviglia in die Kälte. Am Mittwoch und Donnerstag fährt das Schiff nach Portland in den USA und Saint John in Kanada. Wie „Schiffe und Kreuzfahrten.de“ schreibt, werden Touren nach Kanada eigentlich nur in den Sommermonaten angeboten – schließlich ist es dort zur jetzigen Jahreszeit kalt.

Nach einem anschließenden Seetag am Freitag kommen die Passagiere dann am Samstag (23. Dezember) wieder am Startpunkt der Kreuzfahrt im New Yorker Stadtteil Brooklyn an.

Kreuzfahrt-Passagiere, die die Routenänderung von MSC verständlicherweise nicht mitmachen wollten, konnten ihre gebuchte Reise kostenlos stornieren. Sie erhalten ein Reiseguthaben in Höhe des gezahlten Preises für den Karibik-Trip, das für eine zukünftige MSC-Kreuzfahrt eingelöst werden kann.