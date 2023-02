Kreuzfahrt: DIESE Tricks sollten Urlauber auf jeden Fall kennen

Vor, während und selbst nach einer Kreuzfahrt gibt es einiges zu beachten. Vor allem für Neulinge kann das zunächst viel Stress bedeuten, dabei soll eine Reise doch Entspannung sein. Doch denjenigen kann geholfen werden.

Das Portal „thepointsguy.com“ stellt 35 Kreuzfahrttipps- und Tricks für Urlauber vor, damit die nächste Reise mit Royal Carribean garantiert perfekt wird. Unter den zahlreichen Tipps gibt es jedoch auch einige, die wohl auch für eine Kreuzfahrt mit jeder anderen Reederei Gold wert sind. Wir stellen dir fünf ultimative Empfehlungen vor.

Kreuzfahrt: DAMIT sparst du Geld und Nerven

Der erste Tipp ist vor allem für Unerfahrene hilfreich. Viele Menschen glauben, wenn sie direkt über die Website der Linie buchen, dass sie dann das beste Angebot bekommen. Doch ein gutes Reisebüro kann auf deine speziellen Interessen, deinen Reisestil und deine Vorlieben eingehen. Entscheidend ist aber auch, dass das Reisebüro vor allem unterstützend aktiv werden kann, wenn während des Aufenthalts mal etwas schief geht.

+++ Kreuzfahrt: Aida muss Schlussstrich ziehen – Kunden traurig +++

Doch ob übers Reisebüro oder selbstständig, eine Faustregel gilt es bei der Buchung immer zu beachten: Wer zuerst kommt, malt zuerst. Das soll kein abgedroschener Spruch sein, denn es ist tatsächlich so. Reisende, die möglichst früh buchen, können nicht nur viel Geld sparen, sondern bekommen auch die besten Angebote. Denn die günstigen und die besonders lukrativen Kabinen gehen am Anfang immer besonders schnell weg. Gleiches gilt auch für die Buchung von Ausflügen oder auch Unterhaltungsprogrammen an Bord.

Apropos Ausflüge: Das Portal rät dazu, Touren auch von privaten Anbietern in Betracht zu ziehen. Die Landausflüge kosten in der Regel nicht nur weniger, sondern können so auch deutlich besser auf die Bedürfnisse der Reisenden abgestimmt werden. Hier lohnt es sich, auf Erfahrungsberichte anderer Kreuzfahrt-Fans zu hören. Inzwischen gibt es zahlreiche Gruppen auf Social Media, in denen sich Reiselustige austauschen können. Die Buchung kann direkt über unabhängige Reiseveranstalter in Häfen oder über einen Tourbuchungsservice geschehen.

Aufgepasst! Sonst wird deine Kreuzfahrt zum Horror-Tripp

Der vierte Punkt „ist vielleicht der wichtigste Kreuzfahrtratschlag, den Sie in dieser ganzen Geschichte lesen werden“, so die dringende Warnung von „thepointsguy.com“. Dem Portal zufolge sollten Passagiere im besten Fall ein oder zwei Tage vor Abreise bereits zum Kreuzfahrthafen fliegen. Denn häufiger als viele Urlauber meinen, ist das Schiff plötzlich weg. Wer auf eine zeitliche Punktlandung setzt, könnte bitter enttäuscht werden. Denn schon alleine eine kleine Verspätung des Fliegers könnte den ganzen Plan zunichtemachen. Und eines sollte klar sein: Die Flotten warten nicht auf Passagiere, die zu spät kommen.

Noch mehr News:

Ein böses Erwachen kann Fahrgäste auch nach ihrer Kreuzfahrt noch ereilen. Nämlich dann, wenn sie auf hoher See vergessen haben, ihr Smartphone in den Flugmodus zu schalten und einfach munter weiter im Netz unterwegs waren. Verlässt das Schiff die europäische Grenze können für jede SMS, jedes Telefonat oder Videos im Internet exorbitante Roaming-Kosten anfallen. Die saftige Rechnung bekommt der Kunde dann zuhause von seinem Netzanbieter zugeschickt. Je nach Dauer der Kreuzfahrt können am Ende tausende von Euro an Handygebühren zusammenkommen.