Kreuzfahrt: Ärger vorprogrammiert – Reederei vergrault treue Stammkunden

Die Reise auf einem Kreuzfahrt-Schiff ist für viele ein Traum, den sie sich irgendwann zu erfüllen gedenken. Dass man für so eine Urlaubs-Reise besonders tief in die Tasche greifen muss, ist dabei kein Geheimnis. Schließlich werden zahlreiche exklusive Angebote für die Urlauber geschaffen, zu denen sonst kein anderer Zugang hat.

TUI Cruises hat sich jetzt allerdings selbst ins eigene Fleisch geschnitten. Kunden von „Mein Schiff“ sind stinksauer, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet. Sie fühlen sich von dem Kreuzfahrt-Anbieter betrogen!

Kreuzfahrt: Reederei vergrault Stammkunden

In den sozialen Medien tauchen harte Vorwürfe auf. Wurden die „Mein Schiff“-Kunden bei der Buchung von TUI Cruises hinters Licht geführt?

Es geht um die große Schiffstaufe der „Mein Schiff Relax“, die am 9. April in Málaga in Spanien stattfinden soll. Als ganz besonderes Highlight wurde ein Open-Air-Konzert des Musikers Robbie Williams angekündigt – und für viele der Grund, die Kreuzfahrt überhaupt zu buchen.

Auch interessant: Kreuzfahrt: Reederei zieht Schlussstrich – Passagiere fallen bei der Buchung aus allen Wolken

Doch entgegen vieler Erwartungen wird das Konzert von Robbie Williams nicht allein für „Mein Schiff“-Passagiere zugänglich sein. Denn plötzlich können Kunden bei TUI Cruises auch andere Reise-Pakete OHNE Kreuzfahrt buchen, die ein Konzertticket und eine Hotelübernachtung in Málaga beinhalten. Ein Schock für alle, die extra für das Konzert die ganze Schiffsreise gebucht haben!

Mehr News:

Passagiere fühlen sich hinters Licht geführt

Dass das Robbie Williams-Konzert auch für Gäste ist, die nicht auf einer Kreuzfahrt-Reise von TUI Cruises sind, überrascht etliche Kunden. Ein Mann in einer „Mein Schiff“-Facebook-Gruppe fürchtet nun, dass sich viele Passagiere, die die Reise extra für das Konzert gebucht haben oder mit Exklusivität gerechnet haben, nun hinters Licht geführt fühlen könnten.

Mehr Informationen und warum weitere Kreuzfahrt-Kunden von TUI Cruises vergrault werden, erfährst du in diesem Artikel bei „MOIN.DE“.