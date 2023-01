Kreuzfahrt: Reederei lockert Corona-Regeln – doch es gibt einen großen Haken

Das Coronavirus machte auch vor Kreuzfahrtschiffen keinen Halt. Während zu Beginn der Pandemie sogar einige Fahrten komplett ausfallen mussten, konnte in den vergangenen Monaten unter Einhaltung bestimmter Maßnahmen wieder gereist werden – jetzt folgen weitere Veränderungen…

Dank entsprechendem Impfschutz und Testungen war das Schippern auf hoher See wieder möglich. Nun sollen sogar weitere Corona-Lockerungen bei der Kreuzfahrt eingeführt werden – die haben allerdings auch einen Haken!

Kreuzfahrt ohne Testpflicht nicht überall

Die Reederei „Tui Cruises – Mein Schiff“ kehrt Corona zukünftig den Rücken: Ab dem 1. Februar dieses Jahres gilt zum größten Teil auf den Kreuzfahrtschiffen der Gesellschaft keine Testpflicht mehr. Bisher mussten die Passagiere neben einem Selbsttest auch ein negatives Ergebnis einer Teststation vor ihrer Reise vorweisen können.

Doch es gibt ein kleines Aber: Diese Regelung betrifft nämlich nicht alle Kreuzfahrtschiffe des Unternehmens. Sollte der Luxus-Dampfer im asiatischen Raum unterwegs sein, so müssen die Passagiere an Bord weiterhin geimpft und negativ getestet sein.

Längere Kreuzfahrten verlangen weiterhin Testung

Dies gelte auch für Kreuzfahrten, die länger als vier Seetage unterwegs sind – das sei laut Veranstalter häufig bei sogenannten Transreisen der Fall. Weiterhin testen müssen sich auch Reisende, die nicht geimpft und auf dem Weg nach Mittelamerika sind.

Passagiere die zwar im Februar on tour sind, deren Reise allerdings schon Ende Januar startet – sei es sogar am letzten Tag des Monats – müssen sich ebenfalls noch an die bisherigen Regelungen mit Testpflicht und Co. halten. Erst ab dem zweiten Monat des Jahres tritt die neue Abmachung bei „Mein Schiff“ von Tui in Kraft. Weitere Informationen rund um ihre Reise finden die Gäste auf der eigenen Homepage des Kreuzfahrt-Unternehmens unter www.meinschiff.com.