Kreuzfahrt: Reederei plant krasses Luxus-Angebot – für Urlauber ist es der Hammer

Groß, größer am größten – die Kreuzfahrt-Schiffe der Reedereien werden immer riesiger, imposanter und luxuriöser. Vor Kurzem ging zum Beispiel die „Icon of the Seas“ an den Start, die den Titel „größtes Kreuzfahrt-Schiff der Welt“ trägt (hier liest du mehr dazu).

Doch jetzt plant eine Reederei etwas Neues – und das hat nichts mit einem weiteren Kreuzfahrt-Schiff zu tun. Die Zahlen sprechen für ein gigantisches Unterfangen: Das Projekt soll 500 Millionen Dollar (umgerechnet rund 466 Millionen Euro) kosten und jährlich zwei Millionen Gäste beherbergen. Doch was soll das sein?

Kreuzfahrt: Unglaubliches Luxus-Projekt

Die Kreuzfahrt-Reederei Carnival Cruise Line will ihren Gästen einen neuen Luxus-Ort bieten. An einem kilometerlangen Stück Land am Strand der Insel Grand Bahama soll bald ein fettes Luxus-Ressort entstehen, wie „Business Insider“ berichtet. Mit dem Namen Celebration Key soll es ein ganz privates Reiseziel für die Gäste der Kreuzfahrt-Reederei werden.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Geplant sind unter anderem schicke Cabanas – also kleine Hütten – direkt am Meer, ein Infinity-Pool nur für Erwachsene, eine Lagune mit Swim-up-Bar, aber auch ein Familienbereich mit Süßwasserlagune, Wasserspielbereich, Wasserrutschen sowie Sportplätzen. Auch Seilbahnen und Wasserparks sind im Gespräch. Das klingt nach einem krassen Luxus-Angebot!

Das könnte dich auch interessieren: ++ Kreuzfahrt-Drama nimmt kein Ende – nun folgen drastische Konsequenzen ++

Der Gründe liegen auf der Hand

Das Ressort der Reederei Carnival Cruise Line soll zwar erst im Juli 2025 eröffnen, doch viele der geplanten Kreuzfahrten im nächsten Jahr haben es schon als Ziel aufgeführt.

Mehr News gibt’s hier:

Solche Privatinseln können den Betreibern ordentlich Geld einbringen. Zudem schränken immer mehr Städte weltweit die Einfahrt von Kreuzfahrt-Schiffen ein, entweder aus Umweltschutzgründen oder weil sie schlichtweg zu groß für die Häfen sind. Und mit dieser Art von Luxus-Ressorts an Land zaubern sich die Reedereien nun ihre ganz eigenen Ziele für die Kreuzfahrten.