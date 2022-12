Kreuzfahrt: Passagiere in heller Aufregung – weil der Kapitän diese Entdeckung macht

Wie es am Ende eines Jahres üblich ist, wollen wir in den Rückspiegel schauen und auf die bewegendsten Geschichten aus dem Jahr 2022 blicken. Eine solche hatte sich im Juni zugetragen, als der Kapitän eines großen Dampfers während einer Kreuzfahrt eine ganz besondere Entdeckung machte, mit der wohl kaum einer der Reisenden gerechnet hätte.

Das Ganze spielte sich auf einer Kreuzfahrt der „Mein Schiff 1“ auf dem Weg von Norddeutschland nach Norwegen ab, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet hatte. Kaum hatte der Kapitän im Wasser eine ungewöhnliche Bewegung registriert, strömten die Urlauber sofort an Deck.

Kreuzfahrt mit besonderer Überraschung

Ein Crew-Mitglied hielt das Spektakel mit seinem Handy fest und veröffentlichte das Video anschließend in den sozialen Medien. Was durften die Touristen im hohen Norden bestaunen? Eine Gruppe Delfine!

Die Meeres-Säuger würde man wohl eher in südlichen Gefilden und wärmeren Gewässern erwarten. Umso aufgeregter waren die Passagiere, dass ihnen dieses große Naturspektakel bei einer Kreuzfahrt in der Nordsee widerfuhr. Während dieses Moments hielt es kaum einen Reisenden im Inneren des Schiffes. Die Menschen strömten an Deck und lehnten sich vorne am Bug über die Reling.

Kreuzfahrt-Touristen waren begeistert

Besonders spektakulär: Die Delfine schienen es förmlich zu genießen, im Mittelpunkt zu stehen. Und so führten sie dem Publikum sogar manches akrobatische Kunststück vor.

Die Norwegen-Touren der „Mein Schiff“ von Tui sind bei Kreuzfahrt-Fans enorm beliebt. Von Hamburg, Kiel, Bremerhaven oder Warnemünde reisen die Dampfer in der Regel nach Oslo und entlang der norwegischen Küste zu Städten wie Stavanger, Bergen und teilweise sogar bis ans Nordkap. Wenn nicht gerade Delfine die Tour für die Reisenden versüßen, gelten die Polarlichter auf dieser Kreuzfahrt von Norddeutschland nach Norwegen als eines der ganz großen Highlights.