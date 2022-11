Kreuzfahrt: Orkan zieht auf! Aida muss Route auf beliebter Strecke ändern

Eine Kreuzfahrt-Tour bietet Reisenden nicht nur die Freiheit des offenen Meeres, sondern manchmal auch eine Prise Abenteuer. So macht eine Kreuzfahrt oft in verschiedenen Städten oder sogar Ländern Halt, fährt dabei unterschiedliche Häfen in kurzer Zeit an.

Dabei muss sich der jeweilige Dampfer unter Umständen auch den meteorologischen Gegebenheiten anpassen, um kein Risiko für Gäste einzugehen – wie auf der Aida Prima, die aktuell europäische Metropolen in unter anderem England, Frankreich und Belgien anfährt. Dort müssen Reisende nun auf einen geplanten Stopp verzichten.

Kreuzfahrt: Wegen Orkan! Touristen müssen sich umstellen

Die sogenannte Metropolenkreuzfahrt der Aida Prima findet entlang des Ärmelkanals statt, bietet Kreuzfahrt-Fans die Möglichkeit, innerhalb von einer Woche vier europäische Hauptstädte zu erkunden: London, Paris, Brüssel und Amsterdam.

Die aktuellen Kreuzfahrt-Reisenden müssen allerdings wegen eines aufziehenden Orkans Abstriche auf ihrer Route machen, wie die Website „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtet. Demnach stach die Aida Prima am Montagabend (31. Oktober) nicht wie geplant in Richtung Le Havre auf der französischen Seite des Ärmelkanals in See, sondern blieb in Southampton in Südengland.

Der Halt in Paris entfällt damit für Gäste der Aida Prima komplett. Noch bis Dienstagabend (1. November) können sie dafür Ausflüge in die Hauptstadt London, die mittelalterliche Stadt Salisbury oder zu der Sehenswürdigkeit Stonehenge machen.

Kreuzfahrt: So geht es für die Aida Prima weiter

Am Mittwoch (2. November) ist die Aida Prima dann wieder auf geplantem Kurs, soll laut „Schiffe und Kreuzfahrten“ am Morgen am Hafen in Zeebrüggen in Belgien festmachen.

Mehr News:

Bis April 2023 ist die Aida Prima fast wöchentlich auf der Metropolen-Kreuzfahrt unterwegs. Das Kreuzfahrt-Schiff beginnt jeden Samstag im Hamburger Hafen, dort startet und endet die Kreuzfahrt. Die Aida Prima wurde im Sommer 2016 getauft und ist seitdem hauptsächlich für die Metropolen-Route unterwegs.