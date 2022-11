Kreuzfahrt: „Mein Schiff“ gibt große Änderungen bekannt – Passagiere werden sie bemerken

Bei einer Kreuzfahrt einfach nur entspannen, die Füße hochlegen und die Welt um sich vergessen. Für Fans der Ozean-Riesen klingt es wie der perfekte Urlaub. Damit die Reise auf dem Schiff auch für Kreuzfahrt-Vielfahrer spannend bleibt, hat sich die Reederei Tui Cruises für ihr neustes Objekt jetzt einige Änderungen einfallen lassen.

Wenn die „Mein Schiff 7“ 2024 zu ihrer Jungfernfahrt ausläuft, dann mit jeder Menge Neuheiten an Bord. Wie das Kreuzfahrt-Unternehmen jetzt bekannt gab, wird es hier viele Veränderungen geben, die bei den Passagieren nicht lange unentdeckt bleiben dürften.

Kreuzfahrt: Tui Cruises plant Großes für „Mein Schiff 7“

Eins der wohl wichtigsten Themen im Urlaub ist guter Schlaf. Den will Tui Cruises jetzt mit einem neuen Kabinen-Konzept herbeiführen. Wie die Reederei bekannt gab, sollen Gäste zukünftig die Kabinen nach ihren eigenen Wünschen einrichten können. Der Haken: Geändert wird hier nur für Gäste, die „einen geringen Aufpreis“ dafür zahlen.

Außerdem steht den Passagieren von „Mein Schiff 7“ ein neues Restaurant zur Verfügung. Das Asia und Sushi Restaurant soll zukünftig mit asiatischen Spezialitäten und „exquisiten Sushi-Kreationen“ glänzen.

Kreuzfahrt: Zukünftig auch Casino an Bord

Wer keine Lust auf asiatische Kulinarik hat, der soll bei „Bella Italia“ auf seine Kosten kommen. Tui Cruises verspricht mit Nudeln und Pizza la dolce vita auf dem Kreuzfahrt-Dampfer. Wer sich bereits auf prickelnde Champagner-Abende freut, für den hat „Mein Schiff 7“ jetzt ein, nach eigenen Aussagen noch schöneres Angebot im exklusiven Champagner Treff auf Deck 6.

Mehr News:

Und auch sonst liegt der Reederei die Unterhaltung der Gäste an Bord am Herzen. Neuerdings soll neben der Tanzfläche der Abtanz Bar jetzt auch hoch gepokert werden. Ein Live-Tisch und mehrere Spielautomaten sollen Glücksspiel-Fans locken.