Kreuzfahrt: Was Passagiere an Bord der Aida mitnehmen, sorgt für hitzige Diskussion – „Absolutes Problem“

Auf Kreuzfahrt-Schiffen gibt es gewisse Regeln, die es einzuhalten gilt. Unter anderem beziehen sich diese darauf, welche Gegenstände mit an Bord genommen werden dürfen und welche nicht. Je nach Reederei kann es dazu unterschiedliche Verbote geben. Da kann den Passagieren schon mal der Kopf schwirren.

Doch setzen sich offenbar einige Gäste wohlwissend über die Regeln der Reedereien hinweg, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet. So sorgt eine Frage in einer Facebook-Gruppe zu einer anstehenden Kreuzfahrt für einen regelrechten Aufstand.

Kreuzfahrt: Das ist an Bord verboten

Wir fahren demnächst mit der „Aida Cosma“, dürfen wir da auch ein Glätteisen und einen Föhn mitnehmen? Derlei Fragen werden in der Aida-Community häufig gestellt. Und immer wieder herrscht Ungewissheit unter den Urlaubern. „MOIN“ klärt deshalb auf.

Denn ein Blick in die Bordordnung der Reederei genügt und man hat die Antwort. Und die lautet ganz klar: Nein. Denn ein Glätteisen mit aufs Schiff zu nehmen, ist definitiv verboten. Gäste müssen an Bord leider darauf verzichten, ihre Haare mit einem solchen Gerät zu glätten. Bei dem Föhn ist es jedoch anders, denn jede Kabine verfügt bereits über einen. Hier können sich Reisende also das zusätzliche Gepäck sparen, dürfen aber auch keinen weiteren Föhn mitbringen.

Gäste brechen Regeln

Allerdings hält sich nicht jeder an das Verbot, wie aus einer Facebook-Gruppe hervorgeht. So hätte der ein oder andere Gast schon einmal ein Glätteisen mit an Bord geschmuggelt. „Ohne Probleme“, gibt ein Nutzer zu. Viele finden es aber gar nicht in Ordnung, sich einfach so über die Regeln hinwegzusetzen.

Eine Userin hat da jedoch eine starke Meinung. „Als absolute ‚Glätteisen-Abhängige‘ ein absolutes Problem“, scherzt sie noch, wird dann aber ernst. „Ich denke, wer ernst- und gewissenhaft ein Glätteisen verwendet, kann mit diesem auch umgehen“, erläutert sie gegenüber „MOIN.DE.“

Doch genau genommen geht es nicht um die Frage, ob jemand mit einem Glätteisen umgehen kann, sondern es stehen andere Aspekte im Vordergrund. Von derartigen Geräten geht immer eine zusätzliche Brandgefahr aus – und ein Feuer ist auf Schiffen die größte denkbare Katastrophe, da dann meist eine Evakuierung kaum zu vermeiden ist. Des Weiteren sind derartige Geräte ausgesprochen leistungshungrig und somit eine erhebliche Belastung für die Bordelektrik.

Tatsächlich ist das aber nicht die erste Diskussion dieser Art, über die unser Partnerportal berichtet. Mehr dazu findest du auf „moin.de“.