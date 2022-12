Kreuzfahrt: Passagiere buchen All-Inclusive – und können nicht glauben, was sie dafür NICHT kriegen

Bei einer Kreuzfahrt können sich Passagiere den ganzen Tag bedienen lassen, schließlich soll es ihnen im Urlaub an nichts fehlen. Wer jedoch auf der Aida den vollen Luxus an Bord genießen will, muss eines der „All-Inclusive-Angebote“ buchen.

Viele Annehmlichkeiten sind bereits in dem Grundpreis schon enthalten – aber doch nicht alle. Doch Passagiere der Aida wurden nun bitter überrascht. Denn sie mussten lernen, dass nur weil „All-Inclusive“ draufsteht, nicht unbedingt auch alle Vorzüge enthalten sind. Unser Partnerportal MOIN.de hat darüber berichtet.

Kreuzfahrt: DAS ist nicht in jedem „All-Inclusive“-Paket

Die Rechnung ist im Grunde ganz einfach: Wer auf einen uneingeschränkten Internetzugang sowie Getränke auch abseits des Buffets nicht verzichten will, muss eines der „All-Inclusive-Pakete“ buchen. Konkret können Kunden der Aida zwischen zwei verschiedenen All-Inclusive-Angeboten wählen: „Aida Vario All Inclusive“ und „Aida Premium All Inclusive“. In beiden ist das Getränkepaket „Aida Comfort Deluxe“ inkludiert.

Pro Tag und Person müssen Passagiere schon für das Paket alleine 34,90 Euro beziehungsweise 39,90 zahlen. Dafür gibt es neben den Tischgetränken beim Buffet fast rund um die Uhr Cocktails, Wein und andere alkoholische Getränkte dazu. Doch überraschender Weise ist ausgerechnet ein Grundversorgungs-Getränk nicht in dem Angebot enthalten: Wasser. Natürlich gibt es Wasser für jeden Passagier in den Restaurants und Bars kostenlos. Doch wer eine Flasche Wasser für den Ausflug eingeplant hat, könnte leer ausgehen.

Genauer gesagt betrifft das Kunden, die „Aida Vario All Inclusive" oder das Deluxe-Getränkepaket alleine gebucht haben. Inhaber des „Aida Premium All Inclusive"-Pakets oder des „Aida Premium"-Pakets kriegen täglich zwei Flaschen Wasser in die Kabine geliefert. Die Preise an Bord für eine Flasche halten sich zwar in Grenzen, doch wozu ein Getränkepaket, wenn es nicht mal Wasser enthält?