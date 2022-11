Kreuzfahrt: Absage-Flut! Reisende bitter enttäuscht – der Grund macht sprachlos

Gerade in Zeiten der Inflation muss man jede Möglichkeit nutzen, um günstige Urlaubsangebote zu ergattern. Denn nicht nur bei Hotels schießen die Preise derzeit massiv in die Höhe, auch für Kreuzfahrten muss immer tiefer in die Tasche gegriffen werden. So setzen viele Urlauber nach wie vor darauf, ihren Urlaub schon einige Monate, wenn nicht sogar Jahre im Voraus zu buchen.

Doch Passagiere einer bekannten Reederei könnten damit jetzt voll ins Klo gegriffen haben. Denn wie „Meyer Werft“ jetzt bekannt gibt, müssen alle Kreuzfahrten mit einem bestimmten Schiff ausfallen. Doch der Grund für die Absage ist einfach nur unglaublich.

Kreuzfahrten mit „Silver Nova“ müssen ausfallen

Der erste Gast sein, der die Kabine bezieht, im Bett schläft, von den Restaurant-Tellern isst oder sich auf der Reling sonnt: Bei der Jungfernfahrt eines Luxus-Dampfers dabei zu sein, dürfte für viele Kreuzfahrt-Enthusiasten ein einmaliges Highlight sein.

Doch Passagiere, die im nächsten Jahr bei den ersten Fahrten der „Silver Nova“ dabei sein wollten, müssen sich noch etwas länger als gehofft gedulden. Der Grund: Das neue Luxus-Kreuzfahrtschiff der „Meyer Werft“ kann noch nicht fertig gestellt werden. Lieferengpässe verzögern die geplante Fertigstellung.

Ursprünglich sollte die erste Reise der „Silver Nova“ am 15. Juli 2023 im britischen Southampton beginnen. Reisende, die eine der Kreuzfahrten von Southampton nach Lissabon, von Lissabon nach Civitavecchia (Rom) und von Civitavecchia (Rom) nach Fusina (Venedig) gebucht hatten, schauen im nächsten Jahr in die Röhre. Ersatz für die ausgefallen Kreuzfahrten sei erst mal nicht geplant.

Kreuzfahrt: Dampfer sticht einen Monat später in See

Erst ab dem 14. August 2023 soll die „Silver Nova“ dann auf Jungfernfahrt gehen. Die einwöchige Reise, die in Fusina an der Lagune von Venedig startet, führt Passagiere entlang der Adria zu beliebten Häfen wie Dubrovnik, Kotor und Split. Die Premierensaison in Europa soll bis November 2023 andauern, dann sei die erste Atlantiküberquerung nach Amerika geplant.

Weitere Nachrichten:

Die „Silver Nova“ soll neben ihrer Schwester „Silver Ray“ das erste Luxuskreuzfahrtschiff sein, das mit dem Flüssiggas LNG angetrieben wird. Außerdem werden eine Brennstoffzelle und Batterien zum Speichern von Energie an Bord eingesetzt. Im Hafen könne die „Silver Nova“ mit Landstrom versorgt werden und soll so deutlich weniger Emissionen als vergleichbare Luxusschiffe ausstoßen. Diese Nachricht wird nicht nur das Herz von Kreuzfahrt-Fans höher schlagen lassen.