Kreuzfahrt: Mega-Event mit Star auf hoher See! So kannst du dabei sein – „Freuen uns riesig“

Eine gemeinsame Kreuzfahrt mit dem Lieblingsstar? Davon träumt wohl so manch einer.

Für Fans von Peter Maffay könnte dieser Traum jetzt in Erfüllung gehen! Denn mit der „Mein Schiff 4“ von Tui Cruises kannst du vom 10. bis zum 15. September mit Peter Maffay gemeinsam in See stechen.

Kreuzfahrt: Diese Route ist geplant

Dahinter steckt die besondere Veranstaltungsreihe „Stars at Sea“. Den Auftakt machte die Reihe vor zehn Jahren – mit Peter Maffay! Das ist auch der Grund, warum der Sänger pünktlich zum Jubiläum wieder an Bord eines Kreuzfahrtschiffes unterwegs ist.

2013 stach er zum ersten Mal mit seinen Fans und der „Queen Mary 2“ in See. Von Hamburg ging es damals nach Oslo. Und es sollte nicht Peter Maffays letzte Konzert-Kreuzfahrttour sein. 2015 und 2018 war er nochmal unterwegs. Jedes Mal war die Tour komplett ausverkauft.

Kreuzfahrt mit Peter Maffay? Fans flippen aus

Kein Wunder, dass „Stars at Sea“ Peter Maffay auch fürs Jubiläum dabeihaben wollte. Bei Facebook haben die Veranstalter die Tour nun bekannt gegeben. Und die Fans sind natürlich begeistert. „Wir freuen uns total, das ist der Hammer. Und dann auch noch Mein Schiff, besser geht nicht“, schwärmt jemand. „Wie klasse, da sind wir natürlich dabei“, schreibt jemand anderes. Vor allem die Route scheint gut anzukommen. Denn die führt von Kiel über Helsinki bis nach Stockholm.

Doch es gibt auch skeptischere Stimmen. Die Frage, die sich vielen stellt: Wie viel soll der Spaß kosten? In den Kommentaren machen sich erste Vermutungen breit. Laut „Kreuzfahrten.de“ starten die Preise für die fünf Tage bei 1.399 Euro. Auf der Seite von Mein Schiff ist zu den Preisen noch nichts zu finden, ebenso wenig bei „Stars at Sea“. Doch dort heißt es auch, dass Buchungen erst ab Donnerstag, 26. Januar, möglich sind. Dann soll es auch mehr Infos geben – unter anderem dazu, wer noch so mit an Bord sein wird. Denn in der Regel gibt es auch Special Guests.