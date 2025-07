Du willst riechen wie Trump? So kannst du das angeblich – „Ekelhaft“

Dass Donald Trump ein Fan von sich selbst und seinem eigenen Politikstil ist, ist inzwischen hinlänglich bekannt. Die Romantisierung der republikanischen Führung ist das Kernelement der „MAGA“-Bewegung, doch der Präsident geht noch einen Schritt weiter. Mit Fan-Artikeln will er die Vermarktung vorantreiben.

Seit Montag (30. Juni) ist die Trump-Palette um drei Produkte reicher. Auf seiner Plattform Truth Social teilte der Präsident mit, dass von nun an die „Trump Fragrances“ käuflich zu erwerben sind. Sie heißen ‚Victory 45-47‘, weil sie ganz im Zeichen von Sieg, Stärke und Erfolg stehen – für Männer und Frauen“, so der 79-Jährige.

Trump schwärmt von eigenem Parfüm

Er ließ die Gelegenheit nicht ungenutzt und forderte seine Anhänger dazu auf, das 250-US-Dollar-Produkt (für 100 ml) direkt zu bestellen. „Hol dir eine Flasche und vergiss nicht, auch für deine Liebsten eine zu besorgen“.

Der Duft wird aber nicht in einem x-beliebigen Flacon präsentiert, sondern in einem Mini-Abbild von Trump höchstpersönlich. Je nach Geschlecht ist die Parfümflasche goldfarben (Männer) oder rosé-golden (Frauen).

Jessica Tarlov, eine liberale Moderatorin bei Fox News, äußerte noch am selben Tag öffentliche Kritik an der neuen Duftlinie von Donald Trump. In einem Beitrag auf X machte sie deutlich, wie unpassend sie die Werbung in der aktuellen Situation, in der zahlreiche Haushalte wirtschaftlich auf dem Zahnfleisch gehen, findet: „Sechzehn Millionen Amerikaner werden ihre Gesundheitsversorgung verlieren, aber gehen sie mein ekelhaftes Parfüm kaufen…“.

Wie oft Trump sein eigenes Parfum selber aufträgt, ist nicht bekannt. Der Duft ist nicht der erste PR-Schachzug von Donald Trump. Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass die Familie den Mobilfunkmarkt aufmischen will und mit „Trump Mobile“ eigene Smartphones auf den Markt bringen möchte. Auch eine Uhren-Kollektion des Präsidenten mit ihm auf dem Ziffernblatt ist zu erwerben.