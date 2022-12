Kreuzfahrt: Chaos schon vor Abfahrt! Winter versaut Passagieren die Tour

Wer keine Lust auf Minusgrade und Eiszapfen an den Haarspitzen hat, sucht Zuflucht in wärmeren Regionen. Anstatt mit dickem Pulli zuhause vor dem Tannenbaum zu sitzen, können es sich Urlauber an Weihnachten bei einer Kreuzfahrt auf den Poolliegen in Badeklamotten bequem machen. Doch dafür müssen die Passagiere erstmal sicher an Bord ankommen.

Denn in diesem Winter sorgt Blitzeis und gefrierender Regen nicht nur auf den Straßen und Schienen für Verkehrschaos. Auch an den Flughäfen kommt es zu verheerenden Folgen. Am Dienstag, den 20. Dezember, mussten an den Flughäfen Frankfurt und München wegen Glatteis hunderte Flüge gestrichen werden. Unser Partnerportal Moin.de warnt nun Reisende. Wer eine Kreuzfahrt mit „Mein Schiff“ oder „Aida“ gebucht hat, muss sich eventuell auf Komplikationen bei der Anreise zum Hafen gefasst zu machen.

Kreuzfahrt: Wetter gefährdet Anreise von Urlaubern

Laut „aero.de“ fielen allein am Morgen des 20. Dezember 176 Flüge in Frankfurt aus, in München kam es zu massiven Verzögerungen. Urlauber, die eine Kreuzfahrtreise in die Karibik oder den Orient in den nächsten Tagen antreten wollen, sollten einen genauen Blick auf die Abflugpläne haben.

Denn betroffen sind hier beispielsweise Reisende, die etwa die „Kanarische Inselwelt mit La Gomera“ erkunden wollen. Ihre Flüge zum Starthafen gehen ebenfalls ab Frankfurt. Eine schnelle Besserung der Witterungsbedingungen ist nicht abzusehen. Genauso trifft es die Reisen ab La Romana oder Montego Bay mit der „Mein Schiff 1“ und „Mein Schiff 2“.

Weitaus mehr Glück könnten Passagiere der „Mein Schiff“ oder Aida haben, die in den Orient wollen. Ihre Kreuzfahrt startet erst im Januar. Bis dahin könnte an den Flughäfen wieder der Normalbetrieb eingekehrt sein – sicher ist das jedoch nicht. Schließlich sind Wetterprognosen in die Zukunft nur sehr ungenau. Wer kein Risiko eingehen und sichergehen will, dass das Schiff nicht ohne einen in See sticht, der bekommt bei „Moin.de“ den Experten-Tipp geliefert.