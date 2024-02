Kreuzfahrt: Passagiere bekommen plötzlich Post – jetzt herrscht traurige Gewissheit

Die nächste bittere Pille für Kreuzfahrt-Passagiere!

Ein exotischer Urlaub auf hoher See. Sommerliche Temperaturen genießen, während in Deutschland noch nicht einmal der Frühling begonnen hat. Das war der Plan mehrerer Urlauber, die im März eine Kreuzfahrt mit der „Mein Schiff 2“ ins Östliche Mittelmeer antreten wollten. Doch daraus wird jetzt nichts.

Plötzlich flatterte bei den Passagieren Post in den Briefkasten – oder eine Mail ins Postfach – die sofort für traurige Gewissheit sorgte.

Kreuzfahrt: Jetzt herrscht Gewissheit

„Sehr geehrter Gast“, heißt es in dem Schreiben. „Mit großer Besorgnis haben wir die Entwicklung im Roten Meer verfolgt und sind hierzu seit mehreren Wochen im kontinuierlichen Austausch mit unseren globalen Partnern. Nach Prüfung verschiedener Optionen, haben wir uns nun dazu entschieden, den Routenverlauf der ‚Mein Schiff 2‘ anzupassen und Ihre gebuchte Reise vom 09.03.2024 bis 27.03.2024 abzusagen.“

Absage-Hammer – keine Frühlingskreuzfahrt für zahlreiche Passagiere! „Es ist uns bewusst, dass die Reiseabsage für Sie sicher eine Enttäuschung ist“, teilt Tui in dem Schreiben mit. „Uns geht es genauso: Wir haben uns sehr auf die Reise mit Ihnen an Bord gefreut. Jedoch bitten wir um Verständnis, dass wir aufgrund der politischen Situation und zur Sicherheit aller Personen an Bord, keine andere Möglichkeit haben, als die betroffenen Reisen abzusagen.“

Grund für die Absage sind die vermehrten Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz, die seit Monaten Schiffe im Roten Meer angreifen. Die Route der „Mein Schiff 2“ über den Suezkanal ins Mittelmeer hätte ebenfalls durch die gefährlichen Gewässer geführt. Daher geht die Reederei nun auf Nummer Sicher, wie das Portal „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtet.

Kriegen Passagiere ihr Geld zurück?

Was bedeutet das nun für die Passagiere? Hier gibt es zur Abwechslung mal gute Nachrichten. „Wir werden Ihre Reisebuchung in den nächsten Tagen automatisch kostenfrei stornieren“, verspricht Tui – und kündigt zudem an: „Als kleine Wiedergutmachung erhalten Sie von uns das Mein Schiff Reiseguthaben mit 10 Prozent Ermäßigung auf den Kreuzfahrtanteil für eine Neubuchung.“

Tui erklärt: „Ihr persönliches Mein Schiff Reiseguthaben ergibt sich aus Ihrer bisher geleisteten Zahlung für die abgesagte Reise. Das Reiseguthaben wird automatisch für Sie eingerichtet und kann wie ein Zahlungsmittel für Ihre nächste Kreuzfahrt eingesetzt werden. Wichtige Information: Für Ihre Reise wurde keine Restzahlung von uns eingezogen.“

Nicht nur die „Mein Schiff 2“ ist betroffen. Auch für „Mein Schiff 5“, deren geplante Route durch die betroffenen Gewässer führt, muss noch eine Lösung gefunden werden.