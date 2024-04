Kreuzfahrt-Wahnsinn: Urlauber können nicht fassen, was sie sehen

Eine Kreuzfahrt ist für viele Menschen DAS Highlight des Jahres! Durch die Weltmeere schippern, neue Länder entdecken und dabei herrlich entspannen – was gibt es denn Besseres? Dabei haben zahlreiche Passagiere auch eine absolute Lieblings-Reederei, mit der sie jedes Mal aufs neuste auf die große Reise gehen.

Und wer jedes Jahr eine Kreuzfahrt bucht, der kennt vermeintlich jeden Winkel der Dampfer. Doch jetzt gab „Mein Schiff“ seinen Passagieren einen Einblick, den die Urlauber so auch nicht alle Tage zu sehen bekommen…

+++Kreuzfahrt: Dreiste Gäste versauen Mitreisenden den Urlaub – Crew schaut machtlos zu+++

Kreuzfahrt-Reederei gibt seinen Passagieren einen besonderen Einblick

So ein XXL-Kreuzfahrt-Schiff ist verdammt faszinierend. Die „Mein Schiff 2“ beispielsweise misst stattliche 316 Meter! Das Kreuzfahrt-Schiff der Reederei Tui Cruises wurde im Februar 2019 in Lissabon (Portugal) getauft. Es ist für insgesamt 2.894 Passagiere zugelassen.

Und von der „Mein Schiff 2“ gab es jetzt einen faszinierenden Einblick. Auf dem Facebook-Account „Tui Cruises – Mein Schiff“ (circa 268.000 Follower) wurde ein Video gepostet, welches zahlreiche Passagiere ordentlich zum Staunen brachte. Auch auf Youtube wurde eine Version des Clips geteilt.

Inhalt von YouTube anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ebenfalls interessant für Passagiere: Kreuzfahrt: Tui und Aida bauen Schiffe drastisch um – das müssen Passagiere wissen

Kreuzfahrt-Passagiere sind von den Aufnahmen fasziniert

„Mit der Drohne um und durch die ‚Mein Schiff 2‘. Den rasanten Flug durchs Drydock haben wir im Januar in Dubai gemacht. Ab Sekunde 44 ist’s allerdings nicht mehr so ‚dry‘“, lautet die Caption zu dem Video.

In dem 1:30-minütigen Clip gibt es per Drohne einen rasanten Einblick, an Orte, an denen Passagiere normalerweise niemals hingelangen – zum Beispiel in den Maschinenraum oder sogar unter das Schiff! „Was für tolle Aufnahmen, welche uns als Fan der Wohlfühlschiffe das Herz höherschlagen lässt“, meint beispielsweise ein Passagier unter dem Beitrag. Zahlreiche weitere Kreuzfahrt-Fans beteuern in den Kommentare ihre Vorfreude auf die nächste Reise.